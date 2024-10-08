Президент России Владимир Путин договорился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном о прекращении службы российских пограничников на армяно-иранском контрольно-пропускном пункте. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.
«Российские пограничники перестанут нести службу на КПП армяно-иранской границы с 1 января 2025 года»», — передают РИА Новости сообщение Багдасарян. По ее словам, там останутся только армянские пограничники.
Такое решение было принято на встрече Пашиняна и Путина в Москве. Однако пограничники из Армении продолжат службу на границе с Турцией и Ираном.
Ранее Путин заявил о своем желании провести двусторонние переговоры с Пашиняном, передает RT. Сделать это президент России планирует на полях саммита БРИКС в Казани.
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