Путин договорился с Пашиняном о прекращении службы пограничников из РФ на КПП армяно-иранской границы

Путин договорился о прекращении службы россиян на армянско-иранском КПП
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Путин и Пашинян встретились в Москве восьмого октября
Путин и Пашинян встретились в Москве восьмого октября Фото:

Президент России Владимир Путин договорился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном о прекращении службы российских пограничников на армяно-иранском контрольно-пропускном пункте. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.

«Российские пограничники перестанут нести службу на КПП армяно-иранской границы с 1 января 2025 года»», — передают РИА Новости сообщение Багдасарян. По ее словам, там останутся только армянские пограничники.

Такое решение было принято на встрече Пашиняна и Путина в Москве. Однако пограничники из Армении продолжат службу на границе с Турцией и Ираном.

Ранее Путин заявил о своем желании провести двусторонние переговоры с Пашиняном, передает RT. Сделать это президент России планирует на полях саммита БРИКС в Казани.

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Президент России Владимир Путин договорился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном о прекращении службы российских пограничников на армяно-иранском контрольно-пропускном пункте. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян. «Российские пограничники перестанут нести службу на КПП армяно-иранской границы с 1 января 2025 года»», — передают РИА Новости сообщение Багдасарян. По ее словам, там останутся только армянские пограничники. Такое решение было принято на встрече Пашиняна и Путина в Москве. Однако пограничники из Армении продолжат службу на границе с Турцией и Ираном. Ранее Путин заявил о своем желании провести двусторонние переговоры с Пашиняном, передает RT. Сделать это президент России планирует на полях саммита БРИКС в Казани.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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