Фронт и смертоносный циклон: откуда в Свердловскую область идут снегопады

Свердловскую область засыплет снегом из-за фронта и циклона «Кассандра»
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Майский снег (продолжение). Екатеринбург , памятник ленину, непогода, снегопад
Циклон из Европы поспособствует обилию снега на Урале Фото:

Свердловская область 8 октября пережила самый жаркий день месяца (+21,6 градус в Сысерти и Красноуфимске) и готовится встретить снегопады. Какой атмосферный фронт их несет и как они связаны с циклоном «Кассандра», залившим дождями Москву, URA.RU разъяснил синоптик Алексей Пулин.

«Сейчас у нас тепло, оно пришло с юго-запада, добралось до Урала, охватило Южный Урал и немного захватило Средний Урал. Было холодно, стало тепло, значит есть граница воздушных масс — очень теплая и не очень теплая. Эта граница — атмосферный фронт. Он через нас прошел и ушел на север. К югу от этого фронта тепло. Потом этот фронт пойдет обратно на юг, и как только он через нас пройдет, сильно похолодает», — постарался просто объяснить синоптик.

Поскольку с севера регион окружает очень холодный воздух, а с юга — очень теплый, в том месте, где столкнутся воздушные массы, начнутся осадки. Их усилит циклон «Кассандра», который сейчас стоит в районе Москвы. Он пришел со стороны Балкан, из Греции, и после российской столицы двинется через Поволжье на Южный Урал.

«Атмосферный фронт, который пройдет через нас, связан с этим циклоном. По мере приближения циклона на этом фронте будут усиливаться осадки. А поскольку с севера распространяется очень холодный воздух, осадки сразу будут в виде снега», — говорит Пулин.

Снег ляжет узкой полосой на южной части Свердловской области, северной части Челябинской и в Курганской области. Малоподвижный фронт будет дрейфовать над Уралом, засыпая снегом. Это коснется и Екатеринбурга. А вот на севере Свердловской области осадков не будет, там просто похолодает.

«Этому циклону, который сейчас в Подмосковье, сначала дали имя „Кассандра“ — он несколько дней назад вызвал сильное наводнение на Балканах (в Боснии и Герцеговине погибли 18 человек — URA.RU). Потом он поутих и европейцы дали ему название „Финни“. Его фронты смыкаются в районе Среднего Урала, поэтому здесь будут наиболее сильные осадки», — добавил синоптик.

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Свердловская область 8 октября пережила самый жаркий день месяца (+21,6 градус в Сысерти и Красноуфимске) и готовится встретить снегопады. Какой атмосферный фронт их несет и как они связаны с циклоном «Кассандра», залившим дождями Москву, URA.RU разъяснил синоптик Алексей Пулин. «Сейчас у нас тепло, оно пришло с юго-запада, добралось до Урала, охватило Южный Урал и немного захватило Средний Урал. Было холодно, стало тепло, значит есть граница воздушных масс — очень теплая и не очень теплая. Эта граница — атмосферный фронт. Он через нас прошел и ушел на север. К югу от этого фронта тепло. Потом этот фронт пойдет обратно на юг, и как только он через нас пройдет, сильно похолодает», — постарался просто объяснить синоптик. Поскольку с севера регион окружает очень холодный воздух, а с юга — очень теплый, в том месте, где столкнутся воздушные массы, начнутся осадки. Их усилит циклон «Кассандра», который сейчас стоит в районе Москвы. Он пришел со стороны Балкан, из Греции, и после российской столицы двинется через Поволжье на Южный Урал. «Атмосферный фронт, который пройдет через нас, связан с этим циклоном. По мере приближения циклона на этом фронте будут усиливаться осадки. А поскольку с севера распространяется очень холодный воздух, осадки сразу будут в виде снега», — говорит Пулин. Снег ляжет узкой полосой на южной части Свердловской области, северной части Челябинской и в Курганской области. Малоподвижный фронт будет дрейфовать над Уралом, засыпая снегом. Это коснется и Екатеринбурга. А вот на севере Свердловской области осадков не будет, там просто похолодает. «Этому циклону, который сейчас в Подмосковье, сначала дали имя „Кассандра“ — он несколько дней назад вызвал сильное наводнение на Балканах (в Боснии и Герцеговине погибли 18 человек — URA.RU). Потом он поутих и европейцы дали ему название „Финни“. Его фронты смыкаются в районе Среднего Урала, поэтому здесь будут наиболее сильные осадки», — добавил синоптик.
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