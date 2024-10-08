Гладков сообщил об отселении жителей из Петровки и Соловьевки

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Жителей Белгородской области начнут отселять с обстреливаемых ВСУ территорий (архивное фото) Фото:

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение об отселении людей из населенных пунктов Петровка и Соловьевка. Кроме того, он объявил о закрытии въездов на эти территории.

«Дорогие друзья, сегодня на заседании оперативного штаба приняли решение — закрываем въезд и начинаем процедуру отселения и представления нового жилья жителям Петровки и Соловьевки Белгородского района», — рассказал Гладков, отвечая на вопрос жителей обстреливаемых территорий со стороны ВСУ. Сообщение опубликовано в «Телескоп».

Губернатор региона также подчеркнул, что организует в ближайшее время встречу жителей с представителями Министерства социальной защиты и Министерства строительства. Жители смогут узнать всю информацию о предоставлении нового жилья и единовременных выплат.

ВСУ неоднократно атакуют беспилотниками и ракетами Белгородскую приграничную территорию РФ. В связи с этим, на территории этой и других близлежащих территориях РФ начнет действовать режим свободной экономической зоны (СЭЗ).

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение об отселении людей из населенных пунктов Петровка и Соловьевка. Кроме того, он объявил о закрытии въездов на эти территории. «Дорогие друзья, сегодня на заседании оперативного штаба приняли решение — закрываем въезд и начинаем процедуру отселения и представления нового жилья жителям Петровки и Соловьевки Белгородского района», — рассказал Гладков, отвечая на вопрос жителей обстреливаемых территорий со стороны ВСУ. Сообщение опубликовано в «Телескоп». Губернатор региона также подчеркнул, что организует в ближайшее время встречу жителей с представителями Министерства социальной защиты и Министерства строительства. Жители смогут узнать всю информацию о предоставлении нового жилья и единовременных выплат. ВСУ неоднократно атакуют беспилотниками и ракетами Белгородскую приграничную территорию РФ. В связи с этим, на территории этой и других близлежащих территориях РФ начнет действовать режим свободной экономической зоны (СЭЗ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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