Гладков сообщил об отселении жителей из Петровки и Соловьевки

08 октября 2024 в 22:27 Размер текста - 17 +

Жителей Белгородской области начнут отселять с обстреливаемых ВСУ территорий (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение об отселении людей из населенных пунктов Петровка и Соловьевка. Кроме того, он объявил о закрытии въездов на эти территории. «Дорогие друзья, сегодня на заседании оперативного штаба приняли решение — закрываем въезд и начинаем процедуру отселения и представления нового жилья жителям Петровки и Соловьевки Белгородского района», — рассказал Гладков, отвечая на вопрос жителей обстреливаемых территорий со стороны ВСУ. Сообщение опубликовано в « Телескоп ». Губернатор региона также подчеркнул, что организует в ближайшее время встречу жителей с представителями Министерства социальной защиты и Министерства строительства. Жители смогут узнать всю информацию о предоставлении нового жилья и единовременных выплат. ВСУ неоднократно атакуют беспилотниками и ракетами Белгородскую приграничную территорию РФ. В связи с этим, на территории этой и других близлежащих территориях РФ начнет действовать режим свободной экономической зоны (СЭЗ). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение об отселении людей из населенных пунктов Петровка и Соловьевка. Кроме того, он объявил о закрытии въездов на эти территории. «Дорогие друзья, сегодня на заседании оперативного штаба приняли решение — закрываем въезд и начинаем процедуру отселения и представления нового жилья жителям Петровки и Соловьевки Белгородского района», — рассказал Гладков, отвечая на вопрос жителей обстреливаемых территорий со стороны ВСУ. Сообщение опубликовано в «Телескоп». Губернатор региона также подчеркнул, что организует в ближайшее время встречу жителей с представителями Министерства социальной защиты и Министерства строительства. Жители смогут узнать всю информацию о предоставлении нового жилья и единовременных выплат. ВСУ неоднократно атакуют беспилотниками и ракетами Белгородскую приграничную территорию РФ. В связи с этим, на территории этой и других близлежащих территориях РФ начнет действовать режим свободной экономической зоны (СЭЗ).