08 октября 2024

Кухарук определился с кандидатом на пост главы ключевого департамента ХМАО. Инсайд

Пост главы депполитики ХМАО получит советник губернатора Харитонов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пост директора департамента внутренней политики прочат советнику губернатора ХМАО Кириллу Харитонову
Пост директора департамента внутренней политики прочат советнику губернатора ХМАО Кириллу Харитонову Фото:
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Кухарук обновляет состав правительства ХМАО

Советник губернатора ХМАО Руслана Кухарука Кирилл Харитонов получит пост директора департамента внутренней политики округа. Назначенная в последний день работы экс-главы региона Натальи Комаровой нынешняя руководитель ДВП Наталья Гулина не сохранит эту должность в новом составе правительства, рассказал URA.RU источник в политическом истеблишменте.

«Пост главы депполитики в новом составе правительства получит советник губернатора Харитонов. Это одна из ключевых позиций, и Кухаруку на ней нужен свой человек. Харитонов с момента переезда в Ханты-Мансийск вошел в ближайшее окружение губернатора. Он сопровождает главу региона практически во всех командировках и публичных мероприятиях», — сообщил инсайдер.

Харитонов в разговоре с URA.RU заявил, что находится на рабочем месте. «Должность прежняя — советник губернатора Югры», — заявил чиновник.

Ранее URA.RU писало, что Кирилл Харитонов усилил команду нового губернатора. Он назначен советником Кухарука 1 августа 2024 года.  

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Советник губернатора ХМАО Руслана Кухарука Кирилл Харитонов получит пост директора департамента внутренней политики округа. Назначенная в последний день работы экс-главы региона Натальи Комаровой нынешняя руководитель ДВП Наталья Гулина не сохранит эту должность в новом составе правительства, рассказал URA.RU источник в политическом истеблишменте. «Пост главы депполитики в новом составе правительства получит советник губернатора Харитонов. Это одна из ключевых позиций, и Кухаруку на ней нужен свой человек. Харитонов с момента переезда в Ханты-Мансийск вошел в ближайшее окружение губернатора. Он сопровождает главу региона практически во всех командировках и публичных мероприятиях», — сообщил инсайдер. Харитонов в разговоре с URA.RU заявил, что находится на рабочем месте. «Должность прежняя — советник губернатора Югры», — заявил чиновник. Ранее URA.RU писало, что Кирилл Харитонов усилил команду нового губернатора. Он назначен советником Кухарука 1 августа 2024 года.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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