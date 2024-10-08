Советник губернатора ХМАО Руслана Кухарука Кирилл Харитонов получит пост директора департамента внутренней политики округа. Назначенная в последний день работы экс-главы региона Натальи Комаровой нынешняя руководитель ДВП Наталья Гулина не сохранит эту должность в новом составе правительства, рассказал URA.RU источник в политическом истеблишменте.
«Пост главы депполитики в новом составе правительства получит советник губернатора Харитонов. Это одна из ключевых позиций, и Кухаруку на ней нужен свой человек. Харитонов с момента переезда в Ханты-Мансийск вошел в ближайшее окружение губернатора. Он сопровождает главу региона практически во всех командировках и публичных мероприятиях», — сообщил инсайдер.
Харитонов в разговоре с URA.RU заявил, что находится на рабочем месте. «Должность прежняя — советник губернатора Югры», — заявил чиновник.
Ранее URA.RU писало, что Кирилл Харитонов усилил команду нового губернатора. Он назначен советником Кухарука 1 августа 2024 года.
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