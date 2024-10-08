Из Тюмени в Египет будут запущены новые прямые рейсы

Из тюменского аэропорта Рощино на курорт Шарм-эль-Шейх в Египте с 6 ноября будут запущены новые прямые рейсы компанией Azur Air. Информацию об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
«С 6 ноября из тюменского аэропорта Рощино будут запущены прямые рейсы до курортного города Шарм-эль-Шейх в Египте», — передает РБК Тюмень данные от авиакомпании. Уточняется, что рейсы будут совершаться примерно раз в десять дней до апреля месяца.
Улететь в Египет пассажиры смогут на самолетах Boeing 757-200 и Boeing 767-300 вместимостью до 238 и 336 пассажиров соответственно. Стоимость перелета в компании не сообщили.
Ранее авиакомпания ANEX Tour анонсировала введение прямых рейсов до Египта с ноября текущего года. Полеты будут осуществляться по март месяц.
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