Из Тюмени в Египет будут запущены новые прямые рейсы

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Рейсы начнут выполняться с 6 ноября
Рейсы начнут выполняться с 6 ноября Фото:

Из тюменского аэропорта Рощино на курорт Шарм-эль-Шейх в Египте с 6 ноября будут запущены новые прямые рейсы компанией Azur Air. Информацию об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«С 6 ноября из тюменского аэропорта Рощино будут запущены прямые рейсы до курортного города Шарм-эль-Шейх в Египте», — передает РБК Тюмень данные от авиакомпании. Уточняется, что рейсы будут совершаться примерно раз в десять дней до апреля месяца.

Улететь в Египет пассажиры смогут на самолетах Boeing 757-200 и Boeing 767-300 вместимостью до 238 и 336 пассажиров соответственно. Стоимость перелета в компании не сообщили.

Ранее авиакомпания ANEX Tour анонсировала введение прямых рейсов до Египта с ноября текущего года. Полеты будут осуществляться по март месяц.

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Из тюменского аэропорта Рощино на курорт Шарм-эль-Шейх в Египте с 6 ноября будут запущены новые прямые рейсы компанией Azur Air. Информацию об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. «С 6 ноября из тюменского аэропорта Рощино будут запущены прямые рейсы до курортного города Шарм-эль-Шейх в Египте», — передает РБК Тюмень данные от авиакомпании. Уточняется, что рейсы будут совершаться примерно раз в десять дней до апреля месяца. Улететь в Египет пассажиры смогут на самолетах Boeing 757-200 и Boeing 767-300 вместимостью до 238 и 336 пассажиров соответственно. Стоимость перелета в компании не сообщили. Ранее авиакомпания ANEX Tour анонсировала введение прямых рейсов до Египта с ноября текущего года. Полеты будут осуществляться по март месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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