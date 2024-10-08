08 октября 2024

В Копейске снизили цену на ресторан «Солнце». Скрин

В Копейске продают ресторан «Солнце» за 81,9 миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан GAVI. Екатеринбург, сервировка, ресторан, блюда, gavi
В Копейске на три миллиона снизили цену на продаваемый ресторан (архивное фото) Фото:

В Копейске Челябинской области снизили цену на рeстopaн «Coлнцe», который выставили на продажу в 2023 году. Новая стоимость объекта, которую озвучил продавец, составляет 81,9 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений.

«Oбщая площадь рeстopaнa 1485 квадратных метров. Земля и здание в собственности. Есть парковка для автомобилей, видеонаблюдение, центральные коммуникации. Все документы готовы», — говорится на сайте «Авито».

Продавец также отметил, что здание имеет три этажа, в том числе цокольный. В помещении оборудованы три банкетных зала и детская игровая комната.

Как сообщало URA.RU ранее, в конце 2023 года ресторaн «Сoлнце» предлагали потенциальных покупателям за 85 миллионов рублей. В объявлении было указано, что ресторан работает на банкеты, доставку, детские мероприятия и повседневное обслуживание.

В Копейске продают ресторан с банкетными залами и детской игровой комнатой
В Копейске продают ресторан с банкетными залами и детской игровой комнатой

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В Копейске Челябинской области снизили цену на рeстopaн «Coлнцe», который выставили на продажу в 2023 году. Новая стоимость объекта, которую озвучил продавец, составляет 81,9 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений. «Oбщая площадь рeстopaнa 1485 квадратных метров. Земля и здание в собственности. Есть парковка для автомобилей, видеонаблюдение, центральные коммуникации. Все документы готовы», — говорится на сайте «Авито». Продавец также отметил, что здание имеет три этажа, в том числе цокольный. В помещении оборудованы три банкетных зала и детская игровая комната. Как сообщало URA.RU ранее, в конце 2023 года ресторaн «Сoлнце» предлагали потенциальных покупателям за 85 миллионов рублей. В объявлении было указано, что ресторан работает на банкеты, доставку, детские мероприятия и повседневное обслуживание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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