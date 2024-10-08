В Копейске снизили цену на ресторан «Солнце». Скрин

В Копейске продают ресторан «Солнце» за 81,9 миллиона рублей

09 октября 2024 в 00:50 Размер текста - 17 +

В Копейске на три миллиона снизили цену на продаваемый ресторан (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Копейске Челябинской области снизили цену на рeстopaн «Coлнцe», который выставили на продажу в 2023 году. Новая стоимость объекта, которую озвучил продавец, составляет 81,9 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений. «Oбщая площадь рeстopaнa 1485 квадратных метров. Земля и здание в собственности. Есть парковка для автомобилей, видеонаблюдение, центральные коммуникации. Все документы готовы», — говорится на сайте «Авито». Продавец также отметил, что здание имеет три этажа, в том числе цокольный. В помещении оборудованы три банкетных зала и детская игровая комната. Как сообщало URA.RU ранее, в конце 2023 года ресторaн «Сoлнце» предлагали потенциальных покупателям за 85 миллионов рублей. В объявлении было указано, что ресторан работает на банкеты, доставку, детские мероприятия и повседневное обслуживание. В Копейске продают ресторан с банкетными залами и детской игровой комнатой Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/kopeysk/gotoviy_biznes/prodam_gotovyy_biznes_restoran_4148992487 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Копейске Челябинской области снизили цену на рeстopaн «Coлнцe», который выставили на продажу в 2023 году. Новая стоимость объекта, которую озвучил продавец, составляет 81,9 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений. «Oбщая площадь рeстopaнa 1485 квадратных метров. Земля и здание в собственности. Есть парковка для автомобилей, видеонаблюдение, центральные коммуникации. Все документы готовы», — говорится на сайте «Авито». Продавец также отметил, что здание имеет три этажа, в том числе цокольный. В помещении оборудованы три банкетных зала и детская игровая комната. Как сообщало URA.RU ранее, в конце 2023 года ресторaн «Сoлнце» предлагали потенциальных покупателям за 85 миллионов рублей. В объявлении было указано, что ресторан работает на банкеты, доставку, детские мероприятия и повседневное обслуживание.