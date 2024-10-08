Дочь челябинского олигарха требует миллиард с национализированных активов семьи

Дочь олигарха Аристова Елена Кретова требует отдать имущество на 1,3 млрд рублей

09 октября 2024 в 05:21 Размер текста - 17 +

Арбитражный суд рассмотрит иск дочери Аристова Елены Кретовой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Холдинг «Ариант» передают государству Дочь челябинского олигарха Александра Аристова Елена Кретова требует, чтобы три национализированные компании семейного холдинга «Ариант» вернули ей имущество на 1 млрд 299 млн рублей. Иск подан к фирме «Кубань-Вино», к агрофирме «Южная» и к «ЦПИ — Ариант». «Кретова требует признать недействительным договор купли-продажи долей заключенного между ООО „Консультанты Урала“, ООО „Центр пищевой индустрии — Ариант“, ООО „Кубань Вино“ и АО Агрофирма „Южная“. Требует возвратить ООО „Консультанты Урала“ 1/26 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок и расположенные на нем объекты недвижимого имущества», — говорится в документах арбитражного суда Челябинской области. Иск пока не принят к производству. Как указано в решении суда, стоимость имущества, которое требует вернуть Кретова, оценивается в 1 млрд 299 млн 271 тысячу 754 рубля. При иске на такую сумму государственная пошлина должна составлять 6 млн 971 тысячу 359 рублей. Кретова оплатила госпошлины на сумму в 15 тысяч рублей. Ей предложено до 8 ноября выплатить госпошлину в полном объеме и предоставить доказательства уплаты суду. URA.RU направляло запросы всем сторонам с просьбой прокомментировать процесс. Ответы на запросы не поступили. Компания «Консультанты Урала» создана в 2004 году и принадлежит Кретовой. ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант», ООО «Кубань Вино», агрофирма «Южная», а также агрофирма «Ариант» ранее входили в холдинг «Ариант» и принадлежали семьям Аристовых и Кретовых. По требованию Генпрокуратуры РФ эти активы переданы государству. С Аристовых и Кретовых взыскивают 105 млрд рублей, в счет ущерба, понесенного государством. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дочь челябинского олигарха Александра Аристова Елена Кретова требует, чтобы три национализированные компании семейного холдинга «Ариант» вернули ей имущество на 1 млрд 299 млн рублей. Иск подан к фирме «Кубань-Вино», к агрофирме «Южная» и к «ЦПИ — Ариант». «Кретова требует признать недействительным договор купли-продажи долей заключенного между ООО „Консультанты Урала“, ООО „Центр пищевой индустрии — Ариант“, ООО „Кубань Вино“ и АО Агрофирма „Южная“. Требует возвратить ООО „Консультанты Урала“ 1/26 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок и расположенные на нем объекты недвижимого имущества», — говорится в документах арбитражного суда Челябинской области. Иск пока не принят к производству. Как указано в решении суда, стоимость имущества, которое требует вернуть Кретова, оценивается в 1 млрд 299 млн 271 тысячу 754 рубля. При иске на такую сумму государственная пошлина должна составлять 6 млн 971 тысячу 359 рублей. Кретова оплатила госпошлины на сумму в 15 тысяч рублей. Ей предложено до 8 ноября выплатить госпошлину в полном объеме и предоставить доказательства уплаты суду. URA.RU направляло запросы всем сторонам с просьбой прокомментировать процесс. Ответы на запросы не поступили. Компания «Консультанты Урала» создана в 2004 году и принадлежит Кретовой. ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант», ООО «Кубань Вино», агрофирма «Южная», а также агрофирма «Ариант» ранее входили в холдинг «Ариант» и принадлежали семьям Аристовых и Кретовых. По требованию Генпрокуратуры РФ эти активы переданы государству. С Аристовых и Кретовых взыскивают 105 млрд рублей, в счет ущерба, понесенного государством.