В Нижнем Тагиле (Свердловская область) рабочие начали укладывать новый асфальт на улице Октябрьской революции. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.
«Начали катать асфальт на ул. Октябрьской революции между проспектами Ленина и Строителей. До конца осени подрядчик ставит задачу открыть этот участок для движения», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Подготовка под асфальтирование закончилась 7 октября. Подрядчик продолжает выполнять работы на всех этапах реконструкции, предусмотренных проектом.
Еще летом на улице Октябрьской революции рабочие начали прокладывать водопровод, ливневку, теплотрассу и новое освещение. Ремонт улицы затянулся из-за проблем с предыдущим подрядчиком, который не успевал сдать участок в срок.
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