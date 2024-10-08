08 октября 2024

В центре Нижнего Тагила обновляют дорогу. Видео

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По плану движение по участку откроется уже к концу осени (архивное фото)
По плану движение по участку откроется уже к концу осени (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) рабочие начали укладывать новый асфальт на улице Октябрьской революции. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.

«Начали катать асфальт на ул. Октябрьской революции между проспектами Ленина и Строителей. До конца осени подрядчик ставит задачу открыть этот участок для движения», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Подготовка под асфальтирование закончилась 7 октября. Подрядчик продолжает выполнять работы на всех этапах реконструкции, предусмотренных проектом.

Еще летом на улице Октябрьской революции рабочие начали прокладывать водопровод, ливневку, теплотрассу и новое освещение. Ремонт улицы затянулся из-за проблем с предыдущим подрядчиком, который не успевал сдать участок в срок.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) рабочие начали укладывать новый асфальт на улице Октябрьской революции. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев. «Начали катать асфальт на ул. Октябрьской революции между проспектами Ленина и Строителей. До конца осени подрядчик ставит задачу открыть этот участок для движения», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Подготовка под асфальтирование закончилась 7 октября. Подрядчик продолжает выполнять работы на всех этапах реконструкции, предусмотренных проектом. Еще летом на улице Октябрьской революции рабочие начали прокладывать водопровод, ливневку, теплотрассу и новое освещение. Ремонт улицы затянулся из-за проблем с предыдущим подрядчиком, который не успевал сдать участок в срок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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