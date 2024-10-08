Россияне рискуют остаться без любимого сорта мандаринов на Новый год

09 октября 2024 в 02:43 Размер текста - 17 +

Импорт мандаринов находится под угрозой санкций Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители России могут остаться под Новый год без любимых многими мандаринов из Марокко. Об этом рассказала представитель ягодного союза, специализирующаяся на экзотических фруктах Ирина Козий. «В этом году из-за санкций и сложной политической ситуации поставки мандаринов из Марокко почти прекратились. Это были так любимые россиянами „клементины“», — передает «Парламентская газета» слова Козий. За год в Россию завозится почти миллион тонн мандаринов, подчеркнула Козий. Она добавила, что зимой эти фрукты в основном импортируют из Турции, Египта и Марокко. Ранее преподаватель дипломатической академии МИД России, специалист в области международных отношений и международного права Мария Гинзбург рассказала, что большие наценки не позволяют России увеличить поставки фруктов из Сирии и Египта. Она добавила, что ягоды и апельсины, если их импортировать из вышеназванных стран, будут дорого стоить на прилавках в российских торговых сетях, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители России могут остаться под Новый год без любимых многими мандаринов из Марокко. Об этом рассказала представитель ягодного союза, специализирующаяся на экзотических фруктах Ирина Козий. «В этом году из-за санкций и сложной политической ситуации поставки мандаринов из Марокко почти прекратились. Это были так любимые россиянами „клементины“», — передает «Парламентская газета» слова Козий. За год в Россию завозится почти миллион тонн мандаринов, подчеркнула Козий. Она добавила, что зимой эти фрукты в основном импортируют из Турции, Египта и Марокко. Ранее преподаватель дипломатической академии МИД России, специалист в области международных отношений и международного права Мария Гинзбург рассказала, что большие наценки не позволяют России увеличить поставки фруктов из Сирии и Египта. Она добавила, что ягоды и апельсины, если их импортировать из вышеназванных стран, будут дорого стоить на прилавках в российских торговых сетях, передает «Национальная служба новостей».