Захарова заявила об осведомленности американских элит о скандале с Пи Дидди

ФБР и полиция США не могли не знать о преступлениях американского рэпера и продюсера P. Diddy. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Эту информацию знали везде — в полиции, ФБР, даже в Белом доме. Некоторые боялись её обнародовать, другие же ждали подходящего момента», — рассказала Захарова по поводу скандала с рэпером. Ее слова приводит телеканал RT.
P. Diddy был арестован 17 сентября. Его обвиняют в насилии и торговле людьми. В интернете после ареста начали появляться сообщения о его участии в оргиях, употреблении наркотиков и других незаконных действиях. Более 100 человек объявили о намерении подать на рэпера судебные иски, утверждая, что он подвергал их сексуальному насилию и эксплуатации.
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