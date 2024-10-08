08 октября 2024

Захарова заявила об осведомленности американских элит о скандале с Пи Дидди

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Захарова рассказала об осведомленности ФБР и Белого дома о скандале
Захарова рассказала об осведомленности ФБР и Белого дома о скандале Фото:

ФБР и полиция США не могли не знать о преступлениях американского рэпера и продюсера P. Diddy. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Эту информацию знали везде — в полиции, ФБР, даже в Белом доме. Некоторые боялись её обнародовать, другие же ждали подходящего момента», — рассказала Захарова по поводу скандала с рэпером. Ее слова приводит телеканал RT.

P. Diddy был арестован 17 сентября. Его обвиняют в насилии и торговле людьми. В интернете после ареста начали появляться сообщения о его участии в оргиях, употреблении наркотиков и других незаконных действиях. Более 100 человек объявили о намерении подать на рэпера судебные иски, утверждая, что он подвергал их сексуальному насилию и эксплуатации.

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ФБР и полиция США не могли не знать о преступлениях американского рэпера и продюсера P. Diddy. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Эту информацию знали везде — в полиции, ФБР, даже в Белом доме. Некоторые боялись её обнародовать, другие же ждали подходящего момента», — рассказала Захарова по поводу скандала с рэпером. Ее слова приводит телеканал RT. P. Diddy был арестован 17 сентября. Его обвиняют в насилии и торговле людьми. В интернете после ареста начали появляться сообщения о его участии в оргиях, употреблении наркотиков и других незаконных действиях. Более 100 человек объявили о намерении подать на рэпера судебные иски, утверждая, что он подвергал их сексуальному насилию и эксплуатации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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