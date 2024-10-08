В центре Кургана мэрия снесла туалет после жалобы горожан. Фото

Городской туалет демонтировали в Кургане
Власти Кургана снесли туалет на улице Володарского. Ранее горожане жаловались, что он был постоянно переполнен и не обслуживался. Об этом говорится в обращении курганцев.
«Деревянный туалет в районе дома №60 на улице Володарского демонтирован. 8 октября проведены работы по засыпке выгребной ямы», — указано в ответ представителей администрации, опубликованном на сайте «Обратись».
Ранее курганцы жаловались, что был закрыт туалет в Городском саду. В ответе мэрии отмечалось, что общественный туалет работает с апреля по октябрь включительно.
Яму после туалета засыпали коммунальщики
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