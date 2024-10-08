В центре Кургана мэрия снесла туалет после жалобы горожан. Фото

09 октября 2024 в 04:34 Размер текста - 17 +

Городской туалет демонтировали в Кургане Фото: Илья Московец © URA.RU Власти Кургана снесли туалет на улице Володарского. Ранее горожане жаловались, что он был постоянно переполнен и не обслуживался. Об этом говорится в обращении курганцев. «Деревянный туалет в районе дома №60 на улице Володарского демонтирован. 8 октября проведены работы по засыпке выгребной ямы», — указано в ответ представителей администрации, опубликованном на сайте «Обратись». Ранее курганцы жаловались, что был закрыт туалет в Городском саду. В ответе мэрии отмечалось, что общественный туалет работает с апреля по октябрь включительно. Яму после туалета засыпали коммунальщики сайт «Обратись» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Кургана снесли туалет на улице Володарского. Ранее горожане жаловались, что он был постоянно переполнен и не обслуживался. Об этом говорится в обращении курганцев. «Деревянный туалет в районе дома №60 на улице Володарского демонтирован. 8 октября проведены работы по засыпке выгребной ямы», — указано в ответ представителей администрации, опубликованном на сайте «Обратись». Ранее курганцы жаловались, что был закрыт туалет в Городском саду. В ответе мэрии отмечалось, что общественный туалет работает с апреля по октябрь включительно.