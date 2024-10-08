08 октября 2024

В центре Кургана мэрия снесла туалет после жалобы горожан. Фото

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Выставка-ярмарка продукции учреждений ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург , деревянный туалет, продукция гуфсин
Городской туалет демонтировали в Кургане Фото:

Власти Кургана снесли туалет на улице Володарского. Ранее горожане жаловались, что он был постоянно переполнен и не обслуживался. Об этом говорится в обращении курганцев.

«Деревянный туалет в районе дома №60 на улице Володарского демонтирован. 8 октября проведены работы по засыпке выгребной ямы», — указано в ответ представителей администрации, опубликованном на сайте «Обратись».

Ранее курганцы жаловались, что был закрыт туалет в Городском саду. В ответе мэрии отмечалось, что общественный туалет работает с апреля по октябрь включительно.

Яму после туалета засыпали коммунальщики
Яму после туалета засыпали коммунальщики
Фото:

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Власти Кургана снесли туалет на улице Володарского. Ранее горожане жаловались, что он был постоянно переполнен и не обслуживался. Об этом говорится в обращении курганцев. «Деревянный туалет в районе дома №60 на улице Володарского демонтирован. 8 октября проведены работы по засыпке выгребной ямы», — указано в ответ представителей администрации, опубликованном на сайте «Обратись». Ранее курганцы жаловались, что был закрыт туалет в Городском саду. В ответе мэрии отмечалось, что общественный туалет работает с апреля по октябрь включительно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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