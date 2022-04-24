Курганцы пожаловались на закрытый туалет в горсаду

Туалет установили в горсаду в августе 2021 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана пожаловались на общественный туалет, установленный в городском саду в августе 2021 года. По словам курганцев туалет до сих пор не работает, об этом они написали в соцсетях.

«Гуляя в горсаду некуда сходить в туалет! Ребенок попросился в туалет и не знаешь куда бежать. Такое ощущение, что эти кабины поставили только для красоты! Все закрыто на ключ», — написала Дарья Лушникова в группе «Типичный Курган» во «ВКонтакте».

Другие пользователи в комментариях отметили, что туалеты установлены скорее «для красоты и отчетности», чем для использования. Жительница Кургана Наталия Перова добавила, что на набережной туалеты также не работают. Ранее представители администрации отмечали, что туалет будет работать с апреля по октябрь, однако курганцы продолжают жаловаться на неработающий туалет.

Ранее URA.RU писало об установке туалета в горсаду. На горсад выходят окна из кабинета губернатора Вадима Шумкова в здании правительства Курганской области. Жители Кургана и раньше жаловались в соцсетях на неработающий туалет.