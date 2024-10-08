«Страна победившего VPN»: Даванков заступился за Discord после блокировки РКН

Заблокированный решением Роскомнадзора мессенджер Discord опережает российские аналоги по функционалу. Такую позицию высказал вице-спикер Госдумы, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков и отметил, что уже подготавливает обращение к руководству Роскомнадзора с требованием пересмотреть решение о блокировке.
«По функционалу его [Discord] не может адекватно заменить... какой-либо другой отечественный продукт. Готовлю обращение к руководству [РКН] с призывом пересмотреть свое решение. С интернетом нужно уметь работать, а не запрещать всё подряд. Без конкуренции у нас никогда не появится своих аналогов — а мы станем страной победившего VPN», — заключил Даванков в своем telegram-канале.
Вице-спикер Госдумы отметил, что узнал о решении по блокировке сервиса от студентов Финансового университета при правительстве России, перед которыми читал лекцию. 95% учащихся, как признаются они сами, используют VPN. По словам Даванкова, подобные тренды приведут к тому, что в стране больше не останется доступных без VPN приложений и сервисов.
Ранее Discord был заблокирован в России решением Роскомнадзора. Меры были введены из-за регулярного нарушения законодательства. Что такое Discord и какие скандалы он вызвал — в материале URA.RU.
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