Discord заблокирован в России: причины и история мессенджера

Роскомнадзор официально заблокировал Discord

08 октября 2024 в 21:44 Размер текста - 17 +

Разработчики Discord нарушали российское законодательство, распространяя сообщения запрещенного характера Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press Роскомнадзор заблокировал мессенджер Discord на территории страны. Решение связано с тем, что разработчики нарушали российское законодательство, распространяя через свою программу сообщения запрещенного характера. Сам Discord представляет собой систему мгновенного обмена сообщениям. Особенностью является возможность создавать отдельные комнаты и серверы для общения как в текстовом, так и аудио и видео формате. Мессенджер имеет особенно большую популярность у геймеров за неимением альтернатив. URA.RU рассказывает подробнее о Discord и скандалах, связанных с ним. История Discord Сошлись на страсти к видеоиграм Discord — популярный сервис для общения, основанный предпринимателем Джейсоном Ситроном и программистом Станиславом Вишневским, объединенными страстью к видеоиграм. Сперва Джейсон Ситрон создал видеоигру, но пользователи проект не оценили. Ситрон сократил ее функционал, оставив лишь чат Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press В 2012 году Ситрон основал Hammer & Chisel, а вскоре к нему присоединился Вишневский. После ряда коммерческих провалов, связанных с коммуникационными сложностями среди игроков, Вишневский предложил сосредоточиться на инструментах для коммуникации, что стало отправной точкой для создания Discord. Особенности мессенджера Discord предложил геймерам бесплатное создание «серверов» с текстовыми и голосовыми чатами, возможность модерации и проведение конференц-звонков. Основатели сравнивали это с вечеринкой, где можно свободно перемещаться между «комнатами». Слоган продукта — «Пора отказаться от Skype и TeamSpeak» (популярные на момент 2015-го года голосовые мессенджеры) привлек внимание аудитории, как и уникальный логотип с маскотом Клайдом. Рост популярности Discord начался с публикации на зарубежном форуме Reddit, после чего сервис быстро набирал пользователей благодаря стабильной связи и безопасности данных. Ситрон гордился своим творением: «Это как если бы у Skype и Teamspeak появился ребенок со сверхспособностями, которых не было у его родителей», — говорил он. Огромная популярность у геймеров Discord за первые семь месяцев привлек 2,9 миллиона пользователей. Согласно статистике, они обменивались более 300 миллионами сообщений ежемесячно. Discord за первые семь месяцев привлек 2,9 миллиона пользователей Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press Стремительный рост популярности спровоцировал резкий интерес у молодой аудитории к онлайн-играм таких, как League of Legends и Fortnite. Рост сервиса был естественным, без затрат на рекламу. Основатели сервиса с самого начала отказались от монетизации через рекламу или продажу данных, чтобы пользователи чувствовали себя комфортно и безопасно. С 2017 года была представлена платная подписка Discord Nitro, предоставляющая дополнительные привилегии. В середине 2018 года количество активных пользователей выросло до 200 миллионов. Помог карантин в 2020 году С самого начала Discord использовали не только для игр. Уже в 2015 году там появились первые сообщества разработчиков. С помощью сервиса люди вместе записывали хип-хоп-альбомы, учили иностранные языки и готовились к экзаменам. Карантинные меры 2020 года способствовали дальнейшему росту платформы Фото: Sheldon Cooper / Global Look Press Сложность в освоении Discord заставила основателей пересмотреть интерфейс для удобства широкой аудитории, особенно после того, как число пользователей достигло 240 миллионов. Карантинные меры 2020 года способствовали дальнейшему росту платформы, превратив ее в центр для разнообразных онлайн-сообществ, от учебных групп до книжных клубов, и привлекли внимание бизнес-сообщества. Введение видеочатов в мае 2020 года, раньше запланированного срока, укрепило позиции Discord как корпоративного инструмента. К концу года Discord отчиталась о 140 миллионах активных пользователей ежемесячно. Были привлечены дополнительные инвестиции. Приватность Discord — плюс или минус Серверы в Discord отличаются приватностью, что делает сервис особенно привлекательным для тех сообществ, которые ценят конфиденциальность. Однако в 2017 году произошел скандальный инцидент в Шарлотсвилле, штат Вирджиния. Тогда ультраправые активисты Unite the Right были задействованы в массовых беспорядках. В ходе расследования выяснилось, что они использовали Discord для координации своих действий. Это обстоятельство стало известно общественности после публикаций в прессе. Серверы в Discord отличаются приватностью, что делает сервис особенно привлекательным Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press Прежде Discord не занималась модерацией контента внутри приложения, но события, связанные с беспорядками, побудили руководство сервиса пересмотреть свою политику. 14 августа 2017 года в официальном Twitter-аккаунте (ныне X) Discord было объявлено о блокировке серверов, использовавшихся организаторами мероприятия в Шарлотсвилле. На момент 2024 году Discord остается популярным сервисом. Причем до блокировки он имел спрос и среди россиян. Проблемы с законодательством РФ Административный штраф В конце сентября 2024 года Таганский суд Москвы наложил штраф на социальную сеть Discord в размере 3,5 миллиона рублей за невыполнение требований по удалению информации, запрещенной в РФ. Было зафиксировано нарушение по административной статье 13.50 КоАП РФ Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин ранее высказывал мнение о необходимости применения жестких мер к Discord, включая возможность блокировки сервиса на территории России. Он отметил, что платформа была включена в «список на приземление» одной из первых, однако в течение трех лет не выполнила ни одного из требований, предписанных законодательством. Киев использовал Discord для вербовки В различных регионах России были задержаны почти сорок радикалов, подстрекавших несовершеннолетних к насильственным действиям, сообщает ФСБ. У задержанных изъяты оружие, боеприпасы, компоненты для создания взрывных устройств и символика экстремистских группировок. В различных регионах России были задержаны почти сорок радикалов, подстрекавших несовершеннолетних к насильственным действиям Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press По информации ведомства, указания радикалы получали напрямую из Киева, в том числе через мессенджер Discord. Мессенджер Discord вызывает все больше вопросов у российских регуляторов. Роскомнадзор требует удаления сотен материалов экстремистского характера. Таганский суд Москвы уже наложил на сервис штраф в размере 3,5 миллиона рублей за несоблюдение законодательства. Однако американская компания, чья платформа популярна среди мошенников и хакеров, не проявляет стремления к сотрудничеству. Замедление работы и последующая блокировка Российские пользователи 8 октября 2024 года столкнулись с трудностями при попытке доступа к мессенджеру Discord. Проблемы затрагивают вход в приложение как с мобильных устройств, так и с компьютеров. Отмечаются неполадки с авторизацией, подключением к серверам, а также отображением сообщений и каналов. Ближе к вечеру стало известно, что Роскомнадзор заблокирован популярный у геймеров мессенджер Discord. Это связано с нарушением законодательства РФ со стороны мессенджера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Роскомнадзор заблокировал мессенджер Discord на территории страны. Решение связано с тем, что разработчики нарушали российское законодательство, распространяя через свою программу сообщения запрещенного характера. Сам Discord представляет собой систему мгновенного обмена сообщениям. Особенностью является возможность создавать отдельные комнаты и серверы для общения как в текстовом, так и аудио и видео формате. Мессенджер имеет особенно большую популярность у геймеров за неимением альтернатив. URA.RU рассказывает подробнее о Discord и скандалах, связанных с ним. Discord — популярный сервис для общения, основанный предпринимателем Джейсоном Ситроном и программистом Станиславом Вишневским, объединенными страстью к видеоиграм. В 2012 году Ситрон основал Hammer & Chisel, а вскоре к нему присоединился Вишневский. После ряда коммерческих провалов, связанных с коммуникационными сложностями среди игроков, Вишневский предложил сосредоточиться на инструментах для коммуникации, что стало отправной точкой для создания Discord. Discord предложил геймерам бесплатное создание «серверов» с текстовыми и голосовыми чатами, возможность модерации и проведение конференц-звонков. Основатели сравнивали это с вечеринкой, где можно свободно перемещаться между «комнатами». Слоган продукта — «Пора отказаться от Skype и TeamSpeak» (популярные на момент 2015-го года голосовые мессенджеры) привлек внимание аудитории, как и уникальный логотип с маскотом Клайдом. Рост популярности Discord начался с публикации на зарубежном форуме Reddit, после чего сервис быстро набирал пользователей благодаря стабильной связи и безопасности данных. Ситрон гордился своим творением: «Это как если бы у Skype и Teamspeak появился ребенок со сверхспособностями, которых не было у его родителей», — говорил он. Discord за первые семь месяцев привлек 2,9 миллиона пользователей. Согласно статистике, они обменивались более 300 миллионами сообщений ежемесячно. Стремительный рост популярности спровоцировал резкий интерес у молодой аудитории к онлайн-играм таких, как League of Legends и Fortnite. Рост сервиса был естественным, без затрат на рекламу. Основатели сервиса с самого начала отказались от монетизации через рекламу или продажу данных, чтобы пользователи чувствовали себя комфортно и безопасно. С 2017 года была представлена платная подписка Discord Nitro, предоставляющая дополнительные привилегии. В середине 2018 года количество активных пользователей выросло до 200 миллионов. С самого начала Discord использовали не только для игр. Уже в 2015 году там появились первые сообщества разработчиков. С помощью сервиса люди вместе записывали хип-хоп-альбомы, учили иностранные языки и готовились к экзаменам. Сложность в освоении Discord заставила основателей пересмотреть интерфейс для удобства широкой аудитории, особенно после того, как число пользователей достигло 240 миллионов. Карантинные меры 2020 года способствовали дальнейшему росту платформы, превратив ее в центр для разнообразных онлайн-сообществ, от учебных групп до книжных клубов, и привлекли внимание бизнес-сообщества. Введение видеочатов в мае 2020 года, раньше запланированного срока, укрепило позиции Discord как корпоративного инструмента. К концу года Discord отчиталась о 140 миллионах активных пользователей ежемесячно. Были привлечены дополнительные инвестиции. Серверы в Discord отличаются приватностью, что делает сервис особенно привлекательным для тех сообществ, которые ценят конфиденциальность. Однако в 2017 году произошел скандальный инцидент в Шарлотсвилле, штат Вирджиния. Тогда ультраправые активисты Unite the Right были задействованы в массовых беспорядках. В ходе расследования выяснилось, что они использовали Discord для координации своих действий. Это обстоятельство стало известно общественности после публикаций в прессе. Прежде Discord не занималась модерацией контента внутри приложения, но события, связанные с беспорядками, побудили руководство сервиса пересмотреть свою политику. 14 августа 2017 года в официальном Twitter-аккаунте (ныне X) Discord было объявлено о блокировке серверов, использовавшихся организаторами мероприятия в Шарлотсвилле. На момент 2024 году Discord остается популярным сервисом. Причем до блокировки он имел спрос и среди россиян. В конце сентября 2024 года Таганский суд Москвы наложил штраф на социальную сеть Discord в размере 3,5 миллиона рублей за невыполнение требований по удалению информации, запрещенной в РФ. Было зафиксировано нарушение по административной статье 13.50 КоАП РФ Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин ранее высказывал мнение о необходимости применения жестких мер к Discord, включая возможность блокировки сервиса на территории России. Он отметил, что платформа была включена в «список на приземление» одной из первых, однако в течение трех лет не выполнила ни одного из требований, предписанных законодательством. В различных регионах России были задержаны почти сорок радикалов, подстрекавших несовершеннолетних к насильственным действиям, сообщает ФСБ. У задержанных изъяты оружие, боеприпасы, компоненты для создания взрывных устройств и символика экстремистских группировок. По информации ведомства, указания радикалы получали напрямую из Киева, в том числе через мессенджер Discord. Мессенджер Discord вызывает все больше вопросов у российских регуляторов. Роскомнадзор требует удаления сотен материалов экстремистского характера. Таганский суд Москвы уже наложил на сервис штраф в размере 3,5 миллиона рублей за несоблюдение законодательства. Однако американская компания, чья платформа популярна среди мошенников и хакеров, не проявляет стремления к сотрудничеству. Российские пользователи 8 октября 2024 года столкнулись с трудностями при попытке доступа к мессенджеру Discord. Проблемы затрагивают вход в приложение как с мобильных устройств, так и с компьютеров. Отмечаются неполадки с авторизацией, подключением к серверам, а также отображением сообщений и каналов. Ближе к вечеру стало известно, что Роскомнадзор заблокирован популярный у геймеров мессенджер Discord. Это связано с нарушением законодательства РФ со стороны мессенджера.