Западным странам нужно начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание DikGAZETE.
«Чтобы решить все проблемы, западным государствам необходимо сесть за стол переговоров с Путиным», — сказано в публикации газеты. В статье подчеркивается, что Путин, имеющий поддержку населения, сыграл ключевую роль в стабилизации политической обстановки в таких регионах, как Казахстан, Белоруссия и Армения, а также оказал влияние на ситуацию в Европе и Африке.
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, о чем многократно сообщали в Кремле. В 2022 году были организованы встречи по вопросам стамбульских мирных соглашений, но они были сорваны бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, пишет RT.
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