08 октября 2024

DikGAZETE: странам Запада необходимо начать переговоры с Владимиром Путиным

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Путин пользуется доверием граждан, пишет издание
Путин пользуется доверием граждан, пишет издание Фото:

Западным странам нужно начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание DikGAZETE.

«Чтобы решить все проблемы, западным государствам необходимо сесть за стол переговоров с Путиным», — сказано в публикации газеты. В статье подчеркивается, что Путин, имеющий поддержку населения, сыграл ключевую роль в стабилизации политической обстановки в таких регионах, как Казахстан, Белоруссия и Армения, а также оказал влияние на ситуацию в Европе и Африке.

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, о чем многократно сообщали в Кремле. В 2022 году были организованы встречи по вопросам стамбульских мирных соглашений, но они были сорваны бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, пишет RT.

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Западным странам нужно начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание DikGAZETE. «Чтобы решить все проблемы, западным государствам необходимо сесть за стол переговоров с Путиным», — сказано в публикации газеты. В статье подчеркивается, что Путин, имеющий поддержку населения, сыграл ключевую роль в стабилизации политической обстановки в таких регионах, как Казахстан, Белоруссия и Армения, а также оказал влияние на ситуацию в Европе и Африке. Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, о чем многократно сообщали в Кремле. В 2022 году были организованы встречи по вопросам стамбульских мирных соглашений, но они были сорваны бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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