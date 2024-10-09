Юрист назвал новую схема обмана россиян, популярную у мошенников

Юрист Соловьев: мошенники начали выдавать себя за сотрудников спецслужб

09 октября 2024 в 08:29 Размер текста - 17 +

Мошенники используют информацию из похищенных баз данных, заявил Соловьев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России появилась новая мошенническая схема. Преступники выдают себя за сотрудников ФСБ. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. «Одна из „новинок“ от аферистов — схема с участием якобы „сотрудника ФСБ“, который сообщает, что группа работников банка, в котором находятся счета гражданина, занимается воровством денежных средств клиентов», — передает слова Соловьева агентство «ПРАЙМ». Юрист добавил, что мошенники представляют себя как защитников от воровства в банках и используют информацию из похищенных баз данных, чтобы манипулировать жертвами. Жертва получает звонок из «банка», где ей сообщают о попытке кражи кредита от ее имени. Мошенники убеждают жертву перевести деньги на «защищенный счет» в ЦБ, угрожая потерей средств. Соловьев предупреждает, что такие схемы используют уловки и психологические приемы для манипуляции людьми. Он советует не общаться с незнакомыми лицами и не отвечать на подозрительные номера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России появилась новая мошенническая схема. Преступники выдают себя за сотрудников ФСБ. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. «Одна из „новинок“ от аферистов — схема с участием якобы „сотрудника ФСБ“, который сообщает, что группа работников банка, в котором находятся счета гражданина, занимается воровством денежных средств клиентов», — передает слова Соловьева агентство «ПРАЙМ». Юрист добавил, что мошенники представляют себя как защитников от воровства в банках и используют информацию из похищенных баз данных, чтобы манипулировать жертвами. Жертва получает звонок из «банка», где ей сообщают о попытке кражи кредита от ее имени. Мошенники убеждают жертву перевести деньги на «защищенный счет» в ЦБ, угрожая потерей средств. Соловьев предупреждает, что такие схемы используют уловки и психологические приемы для манипуляции людьми. Он советует не общаться с незнакомыми лицами и не отвечать на подозрительные номера.