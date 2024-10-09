Юрист назвал новую схема обмана россиян, популярную у мошенников

Юрист Соловьев: мошенники начали выдавать себя за сотрудников спецслужб
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Мошенники используют информацию из похищенных баз данных, заявил Соловьев Фото:

В России появилась новая мошенническая схема. Преступники выдают себя за сотрудников ФСБ. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Одна из „новинок“ от аферистов — схема с участием якобы „сотрудника ФСБ“, который сообщает, что группа работников банка, в котором находятся счета гражданина, занимается воровством денежных средств клиентов», — передает слова Соловьева агентство «ПРАЙМ». Юрист добавил, что мошенники представляют себя как защитников от воровства в банках и используют информацию из похищенных баз данных, чтобы манипулировать жертвами.

Жертва получает звонок из «банка», где ей сообщают о попытке кражи кредита от ее имени. Мошенники убеждают жертву перевести деньги на «защищенный счет» в ЦБ, угрожая потерей средств. Соловьев предупреждает, что такие схемы используют уловки и психологические приемы для манипуляции людьми. Он советует не общаться с незнакомыми лицами и не отвечать на подозрительные номера.

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В России появилась новая мошенническая схема. Преступники выдают себя за сотрудников ФСБ. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. «Одна из „новинок“ от аферистов — схема с участием якобы „сотрудника ФСБ“, который сообщает, что группа работников банка, в котором находятся счета гражданина, занимается воровством денежных средств клиентов», — передает слова Соловьева агентство «ПРАЙМ». Юрист добавил, что мошенники представляют себя как защитников от воровства в банках и используют информацию из похищенных баз данных, чтобы манипулировать жертвами. Жертва получает звонок из «банка», где ей сообщают о попытке кражи кредита от ее имени. Мошенники убеждают жертву перевести деньги на «защищенный счет» в ЦБ, угрожая потерей средств. Соловьев предупреждает, что такие схемы используют уловки и психологические приемы для манипуляции людьми. Он советует не общаться с незнакомыми лицами и не отвечать на подозрительные номера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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