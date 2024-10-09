В России появился неуязвимый для РЭБ дрон-камикадзе

Невосприимчивый к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) дрон-камикадзе вертолетного типа был запатентован 12-м Центральным научно-исследовательским институтом (ЦНИИ) Минобороны России. Об этом говорится в документе.
«БПЛА невосприимчив к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), он предназначен для нанесения ударов по живой силе и опорным пунктам противника боеприпасами ВОГ-17», — передает ТАСС текст документа. Беспилотник имеет цилиндрическую форму, поэтому БПЛА имеет повышенную маневренность. Когда дрон достигает указанного места, специальные датчики сканируют местность, определяют и ликвидируют противника. В цилиндрический дрон вставляется боеприпас, для которого внутри предусмотрен автомат удержания.
Ранее оператор БПЛА с позывным «Метис» пожаловался на то, что в Курской области украинская армия использует более мощные системы радиоэлектронной борьбы, чем на других участках фронта. Отмечается, что новые частоты довольно оперативно глушатся, из-за чего поражать цели сложнее.
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Невосприимчивый к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) дрон-камикадзе вертолетного типа был запатентован 12-м Центральным научно-исследовательским институтом (ЦНИИ) Минобороны России. Об этом говорится в документе. «БПЛА невосприимчив к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), он предназначен для нанесения ударов по живой силе и опорным пунктам противника боеприпасами ВОГ-17», — передает ТАСС текст документа. Беспилотник имеет цилиндрическую форму, поэтому БПЛА имеет повышенную маневренность. Когда дрон достигает указанного места, специальные датчики сканируют местность, определяют и ликвидируют противника. В цилиндрический дрон вставляется боеприпас, для которого внутри предусмотрен автомат удержания. Ранее оператор БПЛА с позывным «Метис» пожаловался на то, что в Курской области украинская армия использует более мощные системы радиоэлектронной борьбы, чем на других участках фронта. Отмечается, что новые частоты довольно оперативно глушатся, из-за чего поражать цели сложнее.