В России появился неуязвимый для РЭБ дрон-камикадзе

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Иннопром 2023. Екатеринбург, бпла, беспилотник, бла, дрон
Дрон-камикадзэ с повышенной маневренностью будет невосприимчив к средствам радиоэлектронной борьбы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Невосприимчивый к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) дрон-камикадзе вертолетного типа был запатентован 12-м Центральным научно-исследовательским институтом (ЦНИИ) Минобороны России. Об этом говорится в документе.

«БПЛА невосприимчив к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), он предназначен для нанесения ударов по живой силе и опорным пунктам противника боеприпасами ВОГ-17», — передает ТАСС текст документа. Беспилотник имеет цилиндрическую форму, поэтому БПЛА имеет повышенную маневренность. Когда дрон достигает указанного места, специальные датчики сканируют местность, определяют и ликвидируют противника. В цилиндрический дрон вставляется боеприпас, для которого внутри предусмотрен автомат удержания.

Ранее оператор БПЛА с позывным «Метис» пожаловался на то, что в Курской области украинская армия использует более мощные системы радиоэлектронной борьбы, чем на других участках фронта. Отмечается, что новые частоты довольно оперативно глушатся, из-за чего поражать цели сложнее.

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Невосприимчивый к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) дрон-камикадзе вертолетного типа был запатентован 12-м Центральным научно-исследовательским институтом (ЦНИИ) Минобороны России. Об этом говорится в документе. «БПЛА невосприимчив к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), он предназначен для нанесения ударов по живой силе и опорным пунктам противника боеприпасами ВОГ-17», — передает ТАСС текст документа. Беспилотник имеет цилиндрическую форму, поэтому БПЛА имеет повышенную маневренность. Когда дрон достигает указанного места, специальные датчики сканируют местность, определяют и ликвидируют противника. В цилиндрический дрон вставляется боеприпас, для которого внутри предусмотрен автомат удержания. Ранее оператор БПЛА с позывным «Метис» пожаловался на то, что в Курской области украинская армия использует более мощные системы радиоэлектронной борьбы, чем на других участках фронта. Отмечается, что новые частоты довольно оперативно глушатся, из-за чего поражать цели сложнее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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