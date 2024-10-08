Екатеринбург получит преимущество по набору контрактников на СВО — подключились бизнесмены

«Деловая Россия» предложила мэру Орлову инструмент по набору контрактников

09 октября 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Набор добровольцев на СВО — одно из главных направлений работы властей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Мэрии Екатеринбурга готовят обширный маркетинговый инструментарий, с помощью которого можно решить злободневную проблему — выполнить KPI по набору добровольцев на СВО. С предложением воспользоваться новинкой в адрес мэра Алексея Орлова обратилось региональное отделение «Деловой России» (копия обращения есть в распоряжении URA.RU). Речь идет о работе с поисковыми запросами, CRM-системе и колл-центре, агрегировать их будет сайт https://сво-контракт.рф (уже два года принимает заявки от желающих служить по контракту. Механизм уже протестировали, свою успешность он доказал, говорится в документе за подписью лидера свердловских делороссов Леонида Гункевича. В самой организации подтвердили, что вышли на городских чиновников. «Сегодня сайт занимает первые места в поисковой выдачи по ключевым запросам: „служба по контракту“, „пойти служить на СВО“ и другим позициям. Каждый месяц он привлекает около 2500 пользователей, из которых 10% (порядка 200-300 человек) направляют заявки на службу по контракту или обращаются за консультацией», — описали плюсы в «Деловой России». Мотивирует авторов проекта тот факт, что регион сможет достигнуть целевых показателей, сохранив необходимые кадры в экономике. «От властей необходимо согласие поддержать проект и взять на себя его координацию. Не предполагается никакой нагрузки на бюджет — финансировать проект готов сам бизнес, разделив затраты между предпринимателями», — пояснил Гункевич. Набор добровольцев на СВО — одна из ключевых задач свердловских властей. В сентябре губернатор Евгений Куйвашев дважды поднимал единовременные региональные выплаты, и сейчас они составляют больше двух миллионов рублей. Тему обсуждали и на закрытом совещании чиновников правительства с главами муниципалитетов в санатории «Гранатовая бухта», аутсайдерам пригрозили ротациями при переназначении. По мнению коммерсантов, новый механизм эффективно дополнит усилия властей по информированию населения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрии Екатеринбурга готовят обширный маркетинговый инструментарий, с помощью которого можно решить злободневную проблему — выполнить KPI по набору добровольцев на СВО. С предложением воспользоваться новинкой в адрес мэра Алексея Орлова обратилось региональное отделение «Деловой России» (копия обращения есть в распоряжении URA.RU). Речь идет о работе с поисковыми запросами, CRM-системе и колл-центре, агрегировать их будет сайт https://сво-контракт.рф (уже два года принимает заявки от желающих служить по контракту. Механизм уже протестировали, свою успешность он доказал, говорится в документе за подписью лидера свердловских делороссов Леонида Гункевича. В самой организации подтвердили, что вышли на городских чиновников. «Сегодня сайт занимает первые места в поисковой выдачи по ключевым запросам: „служба по контракту“, „пойти служить на СВО“ и другим позициям. Каждый месяц он привлекает около 2500 пользователей, из которых 10% (порядка 200-300 человек) направляют заявки на службу по контракту или обращаются за консультацией», — описали плюсы в «Деловой России». Мотивирует авторов проекта тот факт, что регион сможет достигнуть целевых показателей, сохранив необходимые кадры в экономике. «От властей необходимо согласие поддержать проект и взять на себя его координацию. Не предполагается никакой нагрузки на бюджет — финансировать проект готов сам бизнес, разделив затраты между предпринимателями», — пояснил Гункевич. Набор добровольцев на СВО — одна из ключевых задач свердловских властей. В сентябре губернатор Евгений Куйвашев дважды поднимал единовременные региональные выплаты, и сейчас они составляют больше двух миллионов рублей. Тему обсуждали и на закрытом совещании чиновников правительства с главами муниципалитетов в санатории «Гранатовая бухта», аутсайдерам пригрозили ротациями при переназначении. По мнению коммерсантов, новый механизм эффективно дополнит усилия властей по информированию населения.