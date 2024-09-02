В Свердловской области удвоили выплаты семьям участников СВО

Правительство Свердловской области увеличило размер единовременной выплаты семьям участников спецоперации с 500 тысяч до миллиона рублей. Таким образом, учитывая городскую и федеральную выплаты, за подписание контракта будет выплачено 1,5 млн рублей, рассказали в департаменте информполитики региона.
«Свердловские власти увеличили размер единовременной выплаты семьям уральцев, заключивших контракт на прохождение службы на СВО, до одного миллиона рублей», — следует из сообщения. Родственники свердловских военнослужащих продолжат получать выплату в 20 тысяч рублей на семью.
Ранее регион увеличил единовременную выплату с 400 до 500 тысяч рублей, а власти Екатеринбурга выделили по 100 тысяч рублей на каждого военнослужащего, заключившего контракт. Выплата от Минобороны составляет 400 тысяч рублей.
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