В Свердловской области удвоили выплаты семьям участников СВО

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Региональная выплата родным участников СВО составит один миллион рублей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Правительство Свердловской области увеличило размер единовременной выплаты семьям участников спецоперации с 500 тысяч до миллиона рублей. Таким образом, учитывая городскую и федеральную выплаты, за подписание контракта будет выплачено 1,5 млн рублей, рассказали в департаменте информполитики региона.

«Свердловские власти увеличили размер единовременной выплаты семьям уральцев, заключивших контракт на прохождение службы на СВО, до одного миллиона рублей», — следует из сообщения. Родственники свердловских военнослужащих продолжат получать выплату в 20 тысяч рублей на семью.

Ранее регион увеличил единовременную выплату с 400 до 500 тысяч рублей, а власти Екатеринбурга выделили по 100 тысяч рублей на каждого военнослужащего, заключившего контракт. Выплата от Минобороны составляет 400 тысяч рублей.

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Правительство Свердловской области увеличило размер единовременной выплаты семьям участников спецоперации с 500 тысяч до миллиона рублей. Таким образом, учитывая городскую и федеральную выплаты, за подписание контракта будет выплачено 1,5 млн рублей, рассказали в департаменте информполитики региона. «Свердловские власти увеличили размер единовременной выплаты семьям уральцев, заключивших контракт на прохождение службы на СВО, до одного миллиона рублей», — следует из сообщения. Родственники свердловских военнослужащих продолжат получать выплату в 20 тысяч рублей на семью. Ранее регион увеличил единовременную выплату с 400 до 500 тысяч рублей, а власти Екатеринбурга выделили по 100 тысяч рублей на каждого военнослужащего, заключившего контракт. Выплата от Минобороны составляет 400 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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