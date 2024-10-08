08 октября 2024

Подрядчик отказался от строительства перрона к телетрапам в пермском аэропорту

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажирам придется ездить до самолета на автобусах
Пассажирам придется ездить до самолета на автобусах Фото:

Подрядная организация «Стройтрансгаз» расторгла контракт на реконструкцию аэропорта «Большое Савино». Компания должна была сделать перрон для парковки самолетов у телетрапов. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

«Между АО „Стройтрансгаз“ и ФКУ „Ространсмодернизация“ заключен государственный контракт на реконструкцию инженерных сооружений аэропорта „Большое Савино“. С учетом невозможности выполнения подрядчиком работ по контракту АО „Стройтрансгаз“ уведомляет ФКУ „Ространсмодернизация“ об одностороннем отказе от государственного контракта и расторжении его», — сказано в документе.

Также в документе написано, что контракт расторгли из-за несоответствия почвы под перроном аэропорта. Чтобы провести реконструкцию, необходимо внести изменения в проектную документацию и исправить недочеты. Подрядчик неоднократно уведомлял об этом министерство транспорта, но ведомство не откорректировало проект. Из-за этого подрядчик не может сделать перрон, чтобы самолеты парковали у телетрапов.

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Подрядная организация «Стройтрансгаз» расторгла контракт на реконструкцию аэропорта «Большое Савино». Компания должна была сделать перрон для парковки самолетов у телетрапов. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок. «Между АО „Стройтрансгаз“ и ФКУ „Ространсмодернизация“ заключен государственный контракт на реконструкцию инженерных сооружений аэропорта „Большое Савино“. С учетом невозможности выполнения подрядчиком работ по контракту АО „Стройтрансгаз“ уведомляет ФКУ „Ространсмодернизация“ об одностороннем отказе от государственного контракта и расторжении его», — сказано в документе. Также в документе написано, что контракт расторгли из-за несоответствия почвы под перроном аэропорта. Чтобы провести реконструкцию, необходимо внести изменения в проектную документацию и исправить недочеты. Подрядчик неоднократно уведомлял об этом министерство транспорта, но ведомство не откорректировало проект. Из-за этого подрядчик не может сделать перрон, чтобы самолеты парковали у телетрапов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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