Подрядчик отказался от строительства перрона к телетрапам в пермском аэропорту

Подрядная организация «Стройтрансгаз» расторгла контракт на реконструкцию аэропорта «Большое Савино». Компания должна была сделать перрон для парковки самолетов у телетрапов. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.
«Между АО „Стройтрансгаз“ и ФКУ „Ространсмодернизация“ заключен государственный контракт на реконструкцию инженерных сооружений аэропорта „Большое Савино“. С учетом невозможности выполнения подрядчиком работ по контракту АО „Стройтрансгаз“ уведомляет ФКУ „Ространсмодернизация“ об одностороннем отказе от государственного контракта и расторжении его», — сказано в документе.
Также в документе написано, что контракт расторгли из-за несоответствия почвы под перроном аэропорта. Чтобы провести реконструкцию, необходимо внести изменения в проектную документацию и исправить недочеты. Подрядчик неоднократно уведомлял об этом министерство транспорта, но ведомство не откорректировало проект. Из-за этого подрядчик не может сделать перрон, чтобы самолеты парковали у телетрапов.
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