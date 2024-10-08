08 октября 2024

Из-за похорон участника СВО Блинова перенесли концерт в Курганской области

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В курганском селе простятся с участником СВО Сергеем Блиновым
В курганском селе простятся с участником СВО Сергеем Блиновым Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В селе Целинное Курганской области перенесли благотворительный концерт в поддержку СВО из-за похорон участника боевых действий Сергея Блинова. Об этом сообщает администрация муниципалитета. 

«В связи с похоронами участника СВО Сергея Владимировича Блинова, благотворительная акция и концерт переносятся. О новой дате и времени проведения сообщим позднее», — говорится в группе администрации Целинного округа в соцсети «ВКонтакте». 

Ранее в селе на 10 октября был запланирован благотворительный сбор гуманитарной помощи. В рамках него планировали собрать теплые вещи, медикаменты и инструменты. 

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В селе Целинное Курганской области перенесли благотворительный концерт в поддержку СВО из-за похорон участника боевых действий Сергея Блинова. Об этом сообщает администрация муниципалитета.  «В связи с похоронами участника СВО Сергея Владимировича Блинова, благотворительная акция и концерт переносятся. О новой дате и времени проведения сообщим позднее», — говорится в группе администрации Целинного округа в соцсети «ВКонтакте».  Ранее в селе на 10 октября был запланирован благотворительный сбор гуманитарной помощи. В рамках него планировали собрать теплые вещи, медикаменты и инструменты. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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