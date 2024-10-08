В курганском селе простятся с участником СВО Сергеем Блиновым
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В селе Целинное Курганской области перенесли благотворительный концерт в поддержку СВО из-за похорон участника боевых действий Сергея Блинова. Об этом сообщает администрация муниципалитета.
«В связи с похоронами участника СВО Сергея Владимировича Блинова, благотворительная акция и концерт переносятся. О новой дате и времени проведения сообщим позднее», — говорится в группе администрации Целинного округа в соцсети «ВКонтакте».
Ранее в селе на 10 октября был запланирован благотворительный сбор гуманитарной помощи. В рамках него планировали собрать теплые вещи, медикаменты и инструменты.
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