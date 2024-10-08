Экс-спикер гордумы Челябинска Шмидт стал депутатом заксобрания области

Бывший спикер гордумы Челябинска Андрей Шмидт получил мандат депутата заксобрания региона. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе облизбиркома.
«На заседании облизбиркома передали вакантный мандат депутата законодательного собрания региона. Зарегистрировали нового депутата Шмидта Андрея Владимировича», — сообщили в избирательной комиссии.
Шмидт был спикером гордумы Челябинска прошлого созыва. Также он избрался в гордуму нового созыва по спискам «Единой России». Однако сложил полномочия ради перехода в региональный парламент.
В заксобрании место для Шмидта освободилось после того, как досрочно сложил полномочия депутат Дмитрий Мельников. Как и Шмидт, он избрался в заксобрание по списку «Единой России».
По информации URA.RU, в областном парламенте Шмидт займет должность главы комитета по социальной политике. Оно стало вакантным, когда занимавший его Сергей Буяков избрался в городскую думу и стал преемником Шмидта на посту ее спикера. Место Шмидта в думе получит другой списочник-единоросс — замдиректора Челябинского цинкового завода Олег Осипенко.
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