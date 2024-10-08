08 октября 2024

Экс-спикер гордумы Челябинска Шмидт стал депутатом заксобрания области

© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Шмидт был спикером гордумы Челябинска, когда мэром работала Наталья Котова
Андрей Шмидт был спикером гордумы Челябинска, когда мэром работала Наталья Котова Фото:

Бывший спикер гордумы Челябинска Андрей Шмидт получил мандат депутата заксобрания региона. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе облизбиркома.

«На заседании облизбиркома передали вакантный мандат депутата законодательного собрания региона. Зарегистрировали нового депутата Шмидта Андрея Владимировича», — сообщили в избирательной комиссии.

Шмидт был спикером гордумы Челябинска прошлого созыва. Также он избрался в гордуму нового созыва по спискам «Единой России». Однако сложил полномочия ради перехода в региональный парламент.

В заксобрании место для Шмидта освободилось после того, как досрочно сложил полномочия депутат Дмитрий Мельников. Как и Шмидт, он избрался в заксобрание по списку «Единой России».

По информации URA.RU, в областном парламенте Шмидт займет должность главы комитета по социальной политике. Оно стало вакантным, когда занимавший его Сергей Буяков избрался в городскую думу и стал преемником Шмидта на посту ее спикера. Место Шмидта в думе получит другой списочник-единоросс — замдиректора Челябинского цинкового завода Олег Осипенко.

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Бывший спикер гордумы Челябинска Андрей Шмидт получил мандат депутата заксобрания региона. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе облизбиркома. «На заседании облизбиркома передали вакантный мандат депутата законодательного собрания региона. Зарегистрировали нового депутата Шмидта Андрея Владимировича», — сообщили в избирательной комиссии. Шмидт был спикером гордумы Челябинска прошлого созыва. Также он избрался в гордуму нового созыва по спискам «Единой России». Однако сложил полномочия ради перехода в региональный парламент. В заксобрании место для Шмидта освободилось после того, как досрочно сложил полномочия депутат Дмитрий Мельников. Как и Шмидт, он избрался в заксобрание по списку «Единой России». По информации URA.RU, в областном парламенте Шмидт займет должность главы комитета по социальной политике. Оно стало вакантным, когда занимавший его Сергей Буяков избрался в городскую думу и стал преемником Шмидта на посту ее спикера. Место Шмидта в думе получит другой списочник-единоросс — замдиректора Челябинского цинкового завода Олег Осипенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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