Депутат челябинского заксобрания Мельников досрочно сложил полномочия

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Заседание Законодательного собрания. Челябинск, мельников дмитрий
Дмитрий Мельников уходит из челябинской политики Фото:

Депутат заксобрания Челябинской области Дмитрий Мельников подал заявление о досрочном сложении полномочий. Эту информацию подтвердили URA.RU 2 октября в парламенте региона.

«Мельников подал заявление о досрочном сложении полномочий. Его уже рассмотрели на заседании комитета по регламенту, депутатской этике и информационной политике. Решение будет принято депутатами путем опроса», — пояснили в областном парламенте.

По информации URA.RU, мандат избравшегося по партийному списку «Единой России» Мельникова планируется передать экс-председателю гордумы Андрею Шмидту. Он 7—8 сентября, также по списку, избрался в новый состав думы. Но уже 1 октября коллеги приняли его заявление о прекращении полномочий.

По информации URA.RU, в областном парламенте Шмидт займет должность главы комитета по социальной политике. Оно стало вакантным, когда занимавший его Сергей Буяков избрался в городскую думу и стал преемником Шмидта на посту ее спикера. Место Шмидта в думе получит другой списочник-единоросс — замдиректора Челябинского цинкового завода Олег Осипенко.

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Депутат заксобрания Челябинской области Дмитрий Мельников подал заявление о досрочном сложении полномочий. Эту информацию подтвердили URA.RU 2 октября в парламенте региона. «Мельников подал заявление о досрочном сложении полномочий. Его уже рассмотрели на заседании комитета по регламенту, депутатской этике и информационной политике. Решение будет принято депутатами путем опроса», — пояснили в областном парламенте. По информации URA.RU, мандат избравшегося по партийному списку «Единой России» Мельникова планируется передать экс-председателю гордумы Андрею Шмидту. Он 7—8 сентября, также по списку, избрался в новый состав думы. Но уже 1 октября коллеги приняли его заявление о прекращении полномочий. По информации URA.RU, в областном парламенте Шмидт займет должность главы комитета по социальной политике. Оно стало вакантным, когда занимавший его Сергей Буяков избрался в городскую думу и стал преемником Шмидта на посту ее спикера. Место Шмидта в думе получит другой списочник-единоросс — замдиректора Челябинского цинкового завода Олег Осипенко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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