Депутат челябинского заксобрания Мельников досрочно сложил полномочия

02 октября 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

Дмитрий Мельников уходит из челябинской политики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат заксобрания Челябинской области Дмитрий Мельников подал заявление о досрочном сложении полномочий. Эту информацию подтвердили URA.RU 2 октября в парламенте региона. «Мельников подал заявление о досрочном сложении полномочий. Его уже рассмотрели на заседании комитета по регламенту, депутатской этике и информационной политике. Решение будет принято депутатами путем опроса», — пояснили в областном парламенте. По информации URA.RU, мандат избравшегося по партийному списку «Единой России» Мельникова планируется передать экс-председателю гордумы Андрею Шмидту. Он 7—8 сентября, также по списку, избрался в новый состав думы. Но уже 1 октября коллеги приняли его заявление о прекращении полномочий. По информации URA.RU, в областном парламенте Шмидт займет должность главы комитета по социальной политике. Оно стало вакантным, когда занимавший его Сергей Буяков избрался в городскую думу и стал преемником Шмидта на посту ее спикера. Место Шмидта в думе получит другой списочник-единоросс — замдиректора Челябинского цинкового завода Олег Осипенко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат заксобрания Челябинской области Дмитрий Мельников подал заявление о досрочном сложении полномочий. Эту информацию подтвердили URA.RU 2 октября в парламенте региона. «Мельников подал заявление о досрочном сложении полномочий. Его уже рассмотрели на заседании комитета по регламенту, депутатской этике и информационной политике. Решение будет принято депутатами путем опроса», — пояснили в областном парламенте. По информации URA.RU, мандат избравшегося по партийному списку «Единой России» Мельникова планируется передать экс-председателю гордумы Андрею Шмидту. Он 7—8 сентября, также по списку, избрался в новый состав думы. Но уже 1 октября коллеги приняли его заявление о прекращении полномочий. По информации URA.RU, в областном парламенте Шмидт займет должность главы комитета по социальной политике. Оно стало вакантным, когда занимавший его Сергей Буяков избрался в городскую думу и стал преемником Шмидта на посту ее спикера. Место Шмидта в думе получит другой списочник-единоросс — замдиректора Челябинского цинкового завода Олег Осипенко.