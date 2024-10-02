Депутат челябинского заксобрания Мельников досрочно сложил полномочия

Депутат заксобрания Челябинской области Дмитрий Мельников подал заявление о досрочном сложении полномочий. Эту информацию подтвердили URA.RU 2 октября в парламенте региона.
«Мельников подал заявление о досрочном сложении полномочий. Его уже рассмотрели на заседании комитета по регламенту, депутатской этике и информационной политике. Решение будет принято депутатами путем опроса», — пояснили в областном парламенте.
По информации URA.RU, мандат избравшегося по партийному списку «Единой России» Мельникова планируется передать экс-председателю гордумы Андрею Шмидту. Он 7—8 сентября, также по списку, избрался в новый состав думы. Но уже 1 октября коллеги приняли его заявление о прекращении полномочий.
По информации URA.RU, в областном парламенте Шмидт займет должность главы комитета по социальной политике. Оно стало вакантным, когда занимавший его Сергей Буяков избрался в городскую думу и стал преемником Шмидта на посту ее спикера. Место Шмидта в думе получит другой списочник-единоросс — замдиректора Челябинского цинкового завода Олег Осипенко.
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