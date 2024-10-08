Новый министр высказался о второй ветке метро в Екатеринбурге

Министр Толкачев: власти ищут деньги на вторую ветку метро в Екатеринбурге

09 октября 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

О второй ветке метро екатеринбуржцы грезят очень давно Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловские власти активно ищут финансирование для второй ветки метро в Екатеринбурге, а также рассматривают новые направления. Например, из Академического. Об этом на встрече с журналистами заявил министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Толкачев, передает корреспондент URA.RU. «Вторая ветка метро — это будущее для развития Екатеринбурга. Мы понимаем, что этой работой надо заниматься. Общаемся с проектировщиками по тем работам, которые должны быть проведены. Общаемся с людьми, которые контролируют потоки [транспортные]. И мы понимаем, из какого, в какой район должны построить ветку. Уже разговоры не только о строительстве ветки ВИЗ — Шарташ. Сегодня есть Академический и в перспективе еще два, поэтому смотрим в этом направлении. Но все упирается в деньги, большая нагрузка на губернаторе, который продвигает это все. Метро — одна из задач, которую он передо мной поставил», — заявил Толкачев. Ранее URA.RU сообщало о том, что власти Екатеринбурга подготовили эскиз, как может выглядеть продление действующей ветки метро — от станции «Ботаническая» до Академического района. Проект предполагает строительство в Академическом сразу двух станций. На данный момент в Екатеринбурге функционирует одна линия метро. Последняя станция «Чкаловская» была открыта 28 июля 2012 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловские власти активно ищут финансирование для второй ветки метро в Екатеринбурге, а также рассматривают новые направления. Например, из Академического. Об этом на встрече с журналистами заявил министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Толкачев, передает корреспондент URA.RU. «Вторая ветка метро — это будущее для развития Екатеринбурга. Мы понимаем, что этой работой надо заниматься. Общаемся с проектировщиками по тем работам, которые должны быть проведены. Общаемся с людьми, которые контролируют потоки [транспортные]. И мы понимаем, из какого, в какой район должны построить ветку. Уже разговоры не только о строительстве ветки ВИЗ — Шарташ. Сегодня есть Академический и в перспективе еще два, поэтому смотрим в этом направлении. Но все упирается в деньги, большая нагрузка на губернаторе, который продвигает это все. Метро — одна из задач, которую он передо мной поставил», — заявил Толкачев. Ранее URA.RU сообщало о том, что власти Екатеринбурга подготовили эскиз, как может выглядеть продление действующей ветки метро — от станции «Ботаническая» до Академического района. Проект предполагает строительство в Академическом сразу двух станций. На данный момент в Екатеринбурге функционирует одна линия метро. Последняя станция «Чкаловская» была открыта 28 июля 2012 года.