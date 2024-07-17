Мэрия Екатеринбурга задумала две станции метро в Академическом

17 июля 2024 в 22:50 Размер текста - 17 +

Продление екатеринбургского метро обсуждают уже больше десяти лет Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти Екатеринбурга подготовили эскиз, как может выглядеть продление действующей ветки метро — от станции «Ботаническая» до Академического района. Проект предполагает строительство в Академическом сразу двух станций. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к метрополитену, участвующий в совещаниях по теме. По его данным, в начале года губернатор Евгений Куйвашев, согласовывая мэру Алексею Орлову и его новому заму по транспорту Рустаму Галямову возобновление проектирования новых станций, дал задание к августу разработать концепцию — в частности, по трассировке. Обсуждать ее будут, вероятно, по возвращении Орлова из десятидневного отпуска. «Планируется строительство как минимум четырех новых станций: „Краснолесья“ (на пересечении улиц Краснолесья и Анатолия Мехренцева), „Академическая“ (за Преображенским парком), „Солнечная“ (на пересечении улиц Чемпионов и Лучистой, где трамвайное кольцо), „Уктусские горы“ (улица Походная, Уктус Правобережный)», — передал собеседник. С его слов URA.RU подготовило инфографику, как это может выглядеть. Новость по теме Куйвашев реанимировал проект новой ветки метро в Екатеринбурге Первая ветка екатеринбургского метро включает в себя девять станций. Последняя — «Чкаловская» — появилась в 2012 году. Вторую ветку (она должна была соединить ЖБИ и ВИЗ) начали проектировать в 1988-м. После этого город еще как минимум пять раз заказывал проект новой линии. Но все безрезультатно — из-за отсутствия гарантий поддержки со стороны федерального руководства. В 2021-м Орлов и Галямов придумали хитрый план. Они вступили в переговоры с компанией «Мосинжпроект», которая строит новые станции в Москве. И даже была договоренность о создании совместной структуры-оператора второй ветки. Расчет был на то, что вхожее в высокие кабинеты руководство «Мосинжпроекта» поможет убедить вице-премьера РФ Марата Хуснуллина и его окружение в том, что расширение метрополитена в Екатеринбурге необходимо. Однако после начала спецоперации РФ на Украине и волны антироссийских санкций идею заморозили. А сейчас к ней вернулись — в рамках большой транспортной реформы, которую Куйвашев поручил провести Орлову. На «Иннопроме» мэр общался с потенциальным подрядчиком из Белоруссии. Но по данным URA.RU, встреча была формальной: чиновники убеждены, что привлечь федеральные средства можно лишь в союзе с «Мосинжпроектом». До района Академический метро могут продлить от существующей станции «Ботаническая» Инфографика: Дарья Блиновских © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Екатеринбурга подготовили эскиз, как может выглядеть продление действующей ветки метро — от станции «Ботаническая» до Академического района. Проект предполагает строительство в Академическом сразу двух станций. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к метрополитену, участвующий в совещаниях по теме. По его данным, в начале года губернатор Евгений Куйвашев, согласовывая мэру Алексею Орлову и его новому заму по транспорту Рустаму Галямову возобновление проектирования новых станций, дал задание к августу разработать концепцию — в частности, по трассировке. Обсуждать ее будут, вероятно, по возвращении Орлова из десятидневного отпуска. «Планируется строительство как минимум четырех новых станций: „Краснолесья“ (на пересечении улиц Краснолесья и Анатолия Мехренцева), „Академическая“ (за Преображенским парком), „Солнечная“ (на пересечении улиц Чемпионов и Лучистой, где трамвайное кольцо), „Уктусские горы“ (улица Походная, Уктус Правобережный)», — передал собеседник. С его слов URA.RU подготовило инфографику, как это может выглядеть. Первая ветка екатеринбургского метро включает в себя девять станций. Последняя — «Чкаловская» — появилась в 2012 году. Вторую ветку (она должна была соединить ЖБИ и ВИЗ) начали проектировать в 1988-м. После этого город еще как минимум пять раз заказывал проект новой линии. Но все безрезультатно — из-за отсутствия гарантий поддержки со стороны федерального руководства. В 2021-м Орлов и Галямов придумали хитрый план. Они вступили в переговоры с компанией «Мосинжпроект», которая строит новые станции в Москве. И даже была договоренность о создании совместной структуры-оператора второй ветки. Расчет был на то, что вхожее в высокие кабинеты руководство «Мосинжпроекта» поможет убедить вице-премьера РФ Марата Хуснуллина и его окружение в том, что расширение метрополитена в Екатеринбурге необходимо. Однако после начала спецоперации РФ на Украине и волны антироссийских санкций идею заморозили. А сейчас к ней вернулись — в рамках большой транспортной реформы, которую Куйвашев поручил провести Орлову. На «Иннопроме» мэр общался с потенциальным подрядчиком из Белоруссии. Но по данным URA.RU, встреча была формальной: чиновники убеждены, что привлечь федеральные средства можно лишь в союзе с «Мосинжпроектом».