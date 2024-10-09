09 октября 2024

Дочь челябинского олигарха Аристова требует миллиард за участок на Шершнях

Иск дочери бизнесмена Аристова Кретовой связан с землей на челябинских Шершнях
© Служба новостей «URA.RU»
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Городской пляж на Шершневском водохранилище во время режима самоизоляции. Челябинск, жара, дамба, лето, шершневское водохранилище, отдых, шершни
Спорная земля находится на берегу Шершней Фото:

Миллиардный иск к компаниям агрохолдинга «Ариант» дочь бизнесмена Александра Аристова, Елена Кретова, подала с требованием вернуть земельный участок на Шершнях. Как следует из данных кадастровой карты, размеры спорного имущества составили 406,54 сотки земли.

«Адрес земельного участка: Челябинск, проезд Шершневский бор. Площадь составляет 40,654 тысячи кв метров», — свидетельствует карта.

Земля предназначена для эксплуатации нежилых зданий спортивно-оздоровительного центра «Маяк». В проекте санитарно-защитной зоны на территории учреждения отмечено, что на участке расположены основной корпус, баня, гриль-зона, котельная и склад. Водоснабжение осуществляется централизованно. Окружают участок земли под бывшим лагерем «Дружба», под гостиничные комплексы, благоустройство и содержание Митрофановского кладбища. Кадастровая стоимость спорного участка составила 89,648 млн рублей.

В октябре Кретова подала иск на три компании национализированного «Арианта» — «Кубань-Вино», к агрофирме «Южная» и к «ЦПИ — Ариант». Инициатор спора потребовала вернуть фирме «Консультанты Урала» 1/26 долей на участок, оценив величину претензий суммой в 1,299 млрд рублей. Суд оставил иск без движения. Причиной стало то, что Кретова не предоставила ряд документальных доказательств. Так, бизнесвумен надо доказать владение «Консультантами Урала» и приложить ряд договоров.

При подготовке материала ранее URA.RU направляло запросы. Пресс-служба «Арианта» перенаправила с запросом к владельцу агрохолдинга «РСХБ-Финанс», где обращение оставили без ответа. Представители «Кубань-Вино» отметили, что процесс комментировать не станут. Кретова на просьбу прокомментировать не отреагировала.

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Миллиардный иск к компаниям агрохолдинга «Ариант» дочь бизнесмена Александра Аристова, Елена Кретова, подала с требованием вернуть земельный участок на Шершнях. Как следует из данных кадастровой карты, размеры спорного имущества составили 406,54 сотки земли. «Адрес земельного участка: Челябинск, проезд Шершневский бор. Площадь составляет 40,654 тысячи кв метров», — свидетельствует карта. Земля предназначена для эксплуатации нежилых зданий спортивно-оздоровительного центра «Маяк». В проекте санитарно-защитной зоны на территории учреждения отмечено, что на участке расположены основной корпус, баня, гриль-зона, котельная и склад. Водоснабжение осуществляется централизованно. Окружают участок земли под бывшим лагерем «Дружба», под гостиничные комплексы, благоустройство и содержание Митрофановского кладбища. Кадастровая стоимость спорного участка составила 89,648 млн рублей. В октябре Кретова подала иск на три компании национализированного «Арианта» — «Кубань-Вино», к агрофирме «Южная» и к «ЦПИ — Ариант». Инициатор спора потребовала вернуть фирме «Консультанты Урала» 1/26 долей на участок, оценив величину претензий суммой в 1,299 млрд рублей. Суд оставил иск без движения. Причиной стало то, что Кретова не предоставила ряд документальных доказательств. Так, бизнесвумен надо доказать владение «Консультантами Урала» и приложить ряд договоров. При подготовке материала ранее URA.RU направляло запросы. Пресс-служба «Арианта» перенаправила с запросом к владельцу агрохолдинга «РСХБ-Финанс», где обращение оставили без ответа. Представители «Кубань-Вино» отметили, что процесс комментировать не станут. Кретова на просьбу прокомментировать не отреагировала.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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