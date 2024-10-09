Генерал Кристофер Каволи, командующий Объединенными силами НАТО в Европе, представил перечень вооружений, которые могут оказать поддержку Украине в ее конфликте с Россией. Список включает в себя ключевые пункты для реализации «плана победы» главы Украины Владимира Зеленского. Что еще входит в него, какие прогнозы по реализации — в материале URA.RU.
Что входит в «план победы» Зеленского
Вступление Украины в НАТО
Основой «плана победы» Зеленского является стремление Украины вступить в НАТО. Андрей Ермак, ключевой советник главы страны, подчеркнул важность этого шага во время своего выступления в Нью-Йорке. Он указал, что членство в НАТО не только укрепит международную безопасность Украины, но и усилит уже существующую поддержку со стороны альянса. Это вступление видится как критический элемент в обеспечении стабильности и защиты страны на международной арене.
Постоянные поставки вооружения
Ключевым элементом плана является обеспечение непрерывных поставок передового вооружения из западных стран. Это включает в себя оперативную поддержку от союзников страны, таких как США, Германия и Великобритания.
Список запрашиваемого оружия охватывает широкий спектр военной техники от ведущих мировых производителей. Включение американских ракетных систем HIMARS и ATACMS, британских танков Challenger 2 и немецких боевых машин Marder подчеркивает желание Украины модернизировать свой арсенал для повышения обороноспособности. Это также символизирует стремление к углублению оборонного сотрудничества с западными партнерами.
Главнокомандующий вооруженными силами США в Европе, генерал Крис Каволи, представил CNN список американского вооружения, которое может оказать значительную поддержку Украине в ее конфликте с Россией. Среди предложенных систем находятся Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) — крылатые ракеты воздушного базирования, способные наносить удары с большой дистанции без вхождения в зону прямой угрозы. Также в список входит система связи Link 16, которая используется США и странами НАТО.
Членство Украины в Европейском союзе
План Зеленского также предусматривает четкий путь к интеграции Украины в Европейский Союз. Это членство предоставит стране не только экономические преимущества, но и политическую поддержку на европейском уровне. Присоединение к ЕС укрепит международное положение Украины и поспособствует ее экономическому и социальному развитию.
Экономическая помощь для восстановления
Значительная часть плана посвящена экономической помощи для Украины. Зеленский и его команда акцентируют внимание на необходимости международной финансовой поддержки, оцениваемой Всемирным банком в 480 миллиардов долларов. Эти средства будут направлены на реконструкцию и восстановление послевоенной инфраструктуры, что крайне важно для возрождения экономики страны.
Прогнозы реализации плана и проблемы
Зеленский столкнулся с серьезными трудностями в реализации своего мирного плана, который предполагал завершение конфликта с Россией на втором «саммите мира». Несмотря на амбициозные заявления, подготовка к саммиту шла не так гладко, как ожидалось. По словам советницы главы администрации президента Андрея Ермака, хотя тематические конференции по каждому пункту формулы завершились принятием коммюнике, сам саммит в ноябре не состоится.
Одной из основных проблем стало отсутствие четкости в организационных моментах: не была определена страна-хозяин мероприятия и список участников. После первого «саммита мира», который не вызвал должного резонанса и был встречен скептически, многие государства отказались участвовать в повторном мероприятии, опасаясь повторного неудачного опыта.
Зеленский неоднократно выражал надежду на то, что второй мирный саммит позволит достичь прогресса в переговорах с Россией. Он пообещал пригласить анонимных представителей из России для участия, однако эти планы все еще не были реализованы, что ставит под вопрос возможность достижения мирного решения в ближайшее время.
Британский эксперт Александр Меркурис утверждает, что, предложив план, Зеленский стремится укрепить свою позицию внутри страны и обезопасить себя от внутренних угроз, таких как потенциальные попытки государственного переворота. Эксперт считает, что если Зеленский сможет доказать, что за его политикой стоит поддержка Запада, это значительно уменьшит риски для его политической карьеры и личной безопасности.
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