МЧС просит челябинцев срочно сменить шины на зимние

Владельцев автомобилей в Челябинской области просят срочно поменять шины на зимние из-за мокрого снега, метели и гололеда, которые обрушатся на регион в ближайшие дни. Об этом сообщает пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области.
«Метеопрогноз на ближайшие дни обещает понижение температуры, осадки в виде дождя и мокрого снега. МЧС России спешит напомнить основные правила безопасности: смени летнюю резину на зимнюю, в непогоду отложи дальние поездки на личном автотранспорте, особенно на летних шинах, а для пеших прогулок выбирай обувь на нескользящей подошве», — указано в сообщении ведомства.
Кроме того, сотрудники экстренного ведомства напоминают, что челябинцам стоит проверить отопительное оборудование — печь, камин, и не допускать его перекала. Кроме того, отопительные приборы не нужно отставлять без присмотра, особенно на ночь.
Ранее синоптики предупреждали жителей региона об ухудшении погоды. Мощные метели ожидаются в области после 10 октября. В областном ГАИ предупредили водителей о том, что не стоит выезжать на дороги без крайней необходимости, а если все же поездка неизбежна, нужно проверить готовность машины и укомплектовать багажник.
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