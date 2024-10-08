08 октября 2024

МЧС просит челябинцев срочно сменить шины на зимние

© Служба новостей «URA.RU»
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Весна опять пришла. Челябинск, колесо, шипы, шина, шипованная резина
Метель, мокрый снег и гололед обрушатся на регион уже в ближайшие дни Фото:

Владельцев автомобилей в Челябинской области просят срочно поменять шины на зимние из-за мокрого снега, метели и гололеда, которые обрушатся на регион в ближайшие дни. Об этом сообщает пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Метеопрогноз на ближайшие дни обещает понижение температуры, осадки в виде дождя и мокрого снега. МЧС России спешит напомнить основные правила безопасности: смени летнюю резину на зимнюю, в непогоду отложи дальние поездки на личном автотранспорте, особенно на летних шинах, а для пеших прогулок выбирай обувь на нескользящей подошве», — указано в сообщении ведомства.

Кроме того, сотрудники экстренного ведомства напоминают, что челябинцам стоит проверить отопительное оборудование — печь, камин, и не допускать его перекала. Кроме того, отопительные приборы не нужно отставлять без присмотра, особенно на ночь.

Ранее синоптики предупреждали жителей региона об ухудшении погоды. Мощные метели ожидаются в области после 10 октября. В областном ГАИ предупредили водителей о том, что не стоит выезжать на дороги без крайней необходимости, а если все же поездка неизбежна, нужно проверить готовность машины и укомплектовать багажник.

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Владельцев автомобилей в Челябинской области просят срочно поменять шины на зимние из-за мокрого снега, метели и гололеда, которые обрушатся на регион в ближайшие дни. Об этом сообщает пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области. «Метеопрогноз на ближайшие дни обещает понижение температуры, осадки в виде дождя и мокрого снега. МЧС России спешит напомнить основные правила безопасности: смени летнюю резину на зимнюю, в непогоду отложи дальние поездки на личном автотранспорте, особенно на летних шинах, а для пеших прогулок выбирай обувь на нескользящей подошве», — указано в сообщении ведомства. Кроме того, сотрудники экстренного ведомства напоминают, что челябинцам стоит проверить отопительное оборудование — печь, камин, и не допускать его перекала. Кроме того, отопительные приборы не нужно отставлять без присмотра, особенно на ночь. Ранее синоптики предупреждали жителей региона об ухудшении погоды. Мощные метели ожидаются в области после 10 октября. В областном ГАИ предупредили водителей о том, что не стоит выезжать на дороги без крайней необходимости, а если все же поездка неизбежна, нужно проверить готовность машины и укомплектовать багажник.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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