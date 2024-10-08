В Пермском крае рекордно выросли продажи препаратов от ожирения

В Пермском крае более чем на треть выросли продажи препаратов от ожирения. В январе — августе 2024 года жители региона потратили на них 117,8 млн рублей. Это на 31,9 млн рублей больше, чем за тот же период прошлого года, рассказали URA.RU аналитики маркетингового агентства DSM Group.
«В натуральном выражении объем продаж препаратов для лечения ожирения в январе — августе 2024 года составил 42,2 тысячи упаковок. Это на 31,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда было продано 32,1 тысячи упаковок. В денежном выражении продажи препаратов для лечения ожирения за первые восемь месяцев 2024 года увеличились на 37,2% — с 85,8 млн рублей до 117,8 млн рублей», — сообщили URA.RU в DSM Group.
Ранее URA.RU рассказывало, что продажи антидепрессантов в Пермском крае выросли более чем в полтора раза. В январе — июле 2024 года жители региона потратили на них 129,2 млн рублей. Это на 53,5 млн рублей больше, чем за тот же период прошлого года, рассказали URA.RU аналитики маркетингового агентства DSM Group.
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