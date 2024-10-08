Синоптики ухудшили срочный прогноз на метели в Челябинской области

Метели с мокрым снегом и гололедом начнутся в Челябинской области в ночь на 10 октября, что опережает ранее сделанные прогнозы. Об этом предупредили синоптики челябинского гидрометеоцентра.
«В Челябинской области 10 октября облачная погода, в северной половине ночью местами дождь, переохлажденный дождь, переходящий в снег, днем осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, местами до сильного. Ночью и днем местами метели, налипание мокрого снега на провода, гололед, на дорогах снежные заносы, гололедица, местами сильная, установление временного снежного покрова», — говорится в прогнозе метеорологов.
Кроме того, синоптики предупредили о сильном ветре скоростью 8-13 метров в секунду, порывы которого могут достигать 15-20 метров в секунду. Ночные температуры в среднем от нуля до пяти градусов, на севере до трех градусов мороза. Днем на севере регионе от одного градуса мороза до шести градусов тепла.
В Челябинске ночью ожидается дождь, который днем перейдет в мокрый снег. Порывы ветра до 16 метров в секунду. ночные температуры около 1-3 градусов тепла, днем 3-5 градусов выше ноля.
Ранее синоптики предупреждали о мощных метелях, которые обрушатся на регион после 10 октября. Синоптики сообщали о сильных осадках, снежный покров местами может превысить 10 сантиметров. Областная ГАИ и региональное МЧС уже выступили с экстренным предупреждением к водителям.
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