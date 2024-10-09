Природа Погода На Солнце произошла сильная вспышка, которая приведет к магнитным бурям 09 октября 2024 в 14:21 Размер текста - 17 + Магнитная буря ожидается в конце этой недели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из-за рекордной вспышки на солнце на Земле возможна магнитная буря уже в конце этой недели. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. «За ночь поступили сообщения о новой вспышке X уровня на Солнце. Излучение начало расти в 04:25 по Москве; максимум был достигнут в 04:58», — сообщают РИА «Новости». Судя по приборам, был очень большой выброс плазмы, который направлен четко в сторону Земли. Землю накрывала магнитная буря в ночь на седьмое октября. Максимальный уровень возмущения геомагнитного поля колебался между слабым и средним и завершился во второй половине дня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Из-за рекордной вспышки на солнце на Земле возможна магнитная буря уже в конце этой недели. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. «За ночь поступили сообщения о новой вспышке X уровня на Солнце. Излучение начало расти в 04:25 по Москве; максимум был достигнут в 04:58», — сообщают РИА «Новости». Судя по приборам, был очень большой выброс плазмы, который направлен четко в сторону Земли. Землю накрывала магнитная буря в ночь на седьмое октября. Максимальный уровень возмущения геомагнитного поля колебался между слабым и средним и завершился во второй половине дня. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям