08 октября 2024

Дочь бывшего топ-менеджера «Лукойла» вошла в топ богатейших людей ХМАО

Дочь бывшего топ-менеджера «Лукойла» Вайнштока стала владелицей фирмы в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дочь бывшего топ-менеджера "Лукойла" стала учредителем нефтесервисной фирмы в ХМАО
Дочь бывшего топ-менеджера "Лукойла" стала учредителем нефтесервисной фирмы в ХМАО Фото:

Дочь бывшего президента «Транснефти» и генерального директора «Лукойл-Западная Сибирь» Семена Вайнштока, Инна Вайншток, вошла в число самых богатых жителей ХМАО, заняв пятое место в рейтинге. По данным из открытых источников, Инна Вайншток стала учредителем ООО «Западно-Сибирская промышленная компания» (ЗСПК), расположенной в Нижневартовске.

«Инна Семёновна Вайншток с сентября 2024 года стала учредителем компании ООО „ЗСПК“, Нижневартовск. Она выступает владельцем пяти компаний общей стоимостью 9 658 423 тысяч рублей, которые в совокупности приносят выручку 2 134 362 тысяч рублей», — указано в СБИС.

Западно-Сибирская промышленная компания оказывает сервисные услуги для предприятий нефтяной отрасли в ХМАО. Вайншток владеет 91% акций «ЗСПК». Ещё 4% принадлежит МКООО «Гован» и МКООО «Поджам» — наследникам фирм «Поджам Энтерпрайзес Лимитед» и «Гоувэн Холдинг Лимитед» с Кипра, которые были владельцами компании «ЗСПК» с 2010 года. Кипрские компании вышли из состава учредителей весной 2024 года. Тогда же на их место пришли российские фирмы с похожими названиями. Информация о бенефициарах скрыта согласно федеральному законодательству.

Инна Вайншток — дочь Семёна Вайнштока, который, по данным «Коммерсанта», более 10 лет занимал руководящие должности в компании «Лукойл», а в 1999 году был назначен президентом «Транснефти». В дальнейшем Вайншток возглавил подготовку к Олимпийским играм 2014 года в Сочи, после чего уехал из России и стал гражданином Израиля.

В компанию «ЗСПК» направлен запрос. На момент публикации новости ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало, что  в десятку самых богатых людей ХМАО вошли бывший  президент нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, владельцы крупных югорских нефтесервисов — Равиль и Ринат Салиховы и Ярослав Мельник, а также хозяин фирм по продаже спецтехники Виктор Сарапин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дочь бывшего президента «Транснефти» и генерального директора «Лукойл-Западная Сибирь» Семена Вайнштока, Инна Вайншток, вошла в число самых богатых жителей ХМАО, заняв пятое место в рейтинге. По данным из открытых источников, Инна Вайншток стала учредителем ООО «Западно-Сибирская промышленная компания» (ЗСПК), расположенной в Нижневартовске. «Инна Семёновна Вайншток с сентября 2024 года стала учредителем компании ООО „ЗСПК“, Нижневартовск. Она выступает владельцем пяти компаний общей стоимостью 9 658 423 тысяч рублей, которые в совокупности приносят выручку 2 134 362 тысяч рублей», — указано в СБИС. Западно-Сибирская промышленная компания оказывает сервисные услуги для предприятий нефтяной отрасли в ХМАО. Вайншток владеет 91% акций «ЗСПК». Ещё 4% принадлежит МКООО «Гован» и МКООО «Поджам» — наследникам фирм «Поджам Энтерпрайзес Лимитед» и «Гоувэн Холдинг Лимитед» с Кипра, которые были владельцами компании «ЗСПК» с 2010 года. Кипрские компании вышли из состава учредителей весной 2024 года. Тогда же на их место пришли российские фирмы с похожими названиями. Информация о бенефициарах скрыта согласно федеральному законодательству. Инна Вайншток — дочь Семёна Вайнштока, который, по данным «Коммерсанта», более 10 лет занимал руководящие должности в компании «Лукойл», а в 1999 году был назначен президентом «Транснефти». В дальнейшем Вайншток возглавил подготовку к Олимпийским играм 2014 года в Сочи, после чего уехал из России и стал гражданином Израиля. В компанию «ЗСПК» направлен запрос. На момент публикации новости ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало, что  в десятку самых богатых людей ХМАО вошли бывший  президент нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, владельцы крупных югорских нефтесервисов — Равиль и Ринат Салиховы и Ярослав Мельник, а также хозяин фирм по продаже спецтехники Виктор Сарапин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...