Дочь бывшего топ-менеджера «Лукойла» вошла в топ богатейших людей ХМАО

Дочь бывшего президента «Транснефти» и генерального директора «Лукойл-Западная Сибирь» Семена Вайнштока, Инна Вайншток, вошла в число самых богатых жителей ХМАО, заняв пятое место в рейтинге. По данным из открытых источников, Инна Вайншток стала учредителем ООО «Западно-Сибирская промышленная компания» (ЗСПК), расположенной в Нижневартовске.
«Инна Семёновна Вайншток с сентября 2024 года стала учредителем компании ООО „ЗСПК“, Нижневартовск. Она выступает владельцем пяти компаний общей стоимостью 9 658 423 тысяч рублей, которые в совокупности приносят выручку 2 134 362 тысяч рублей», — указано в СБИС.
Западно-Сибирская промышленная компания оказывает сервисные услуги для предприятий нефтяной отрасли в ХМАО. Вайншток владеет 91% акций «ЗСПК». Ещё 4% принадлежит МКООО «Гован» и МКООО «Поджам» — наследникам фирм «Поджам Энтерпрайзес Лимитед» и «Гоувэн Холдинг Лимитед» с Кипра, которые были владельцами компании «ЗСПК» с 2010 года. Кипрские компании вышли из состава учредителей весной 2024 года. Тогда же на их место пришли российские фирмы с похожими названиями. Информация о бенефициарах скрыта согласно федеральному законодательству.
Инна Вайншток — дочь Семёна Вайнштока, который, по данным «Коммерсанта», более 10 лет занимал руководящие должности в компании «Лукойл», а в 1999 году был назначен президентом «Транснефти». В дальнейшем Вайншток возглавил подготовку к Олимпийским играм 2014 года в Сочи, после чего уехал из России и стал гражданином Израиля.
В компанию «ЗСПК» направлен запрос. На момент публикации новости ответ на него не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в десятку самых богатых людей ХМАО вошли бывший президент нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, владельцы крупных югорских нефтесервисов — Равиль и Ринат Салиховы и Ярослав Мельник, а также хозяин фирм по продаже спецтехники Виктор Сарапин.
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