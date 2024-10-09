Росприроднадзор проверит бывший холдинг челябинского экс-замгубернатора Косилова

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Надзорные ведомства проверят несколько птицефабрик холдинга
Надзорные ведомства проверят несколько птицефабрик холдинга Фото:

Росприроднадзор ведет проверку бывшего агрохолдинга экс-замгубернатора Челябинской области Андрея Косилова. Как сообщили в пресс-службе ведомства, проверку организовала прокуратура.

«Сотрудники службы участвуют в прокурорской проверке ООО „Равис-птицефабрика Сосновская“. Предприятие имеет птицефабрики в поселках Рощино, Бутаки, Новобатурино и селе Песчаном», — заявили в Росприроднадзоре.

Специалисты ведомства выполнят несколько задач. Сотрудники проверят соблюдение природоохранных требований на объектах компании, проанализируют отобранные пробы и предоставленную документацию. Результаты передадут в органы прокурорского надзора.

В агрохолдинге у Косилова было 41,2% акций. В конце 2023 года бывший политик продал их компании «УралАгроГруп», однако сделка вызвала неприятие со стороны других акционеров. «Равис» пытается оспорить ее в суде, но пока безуспешно.

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Росприроднадзор ведет проверку бывшего агрохолдинга экс-замгубернатора Челябинской области Андрея Косилова. Как сообщили в пресс-службе ведомства, проверку организовала прокуратура. «Сотрудники службы участвуют в прокурорской проверке ООО „Равис-птицефабрика Сосновская“. Предприятие имеет птицефабрики в поселках Рощино, Бутаки, Новобатурино и селе Песчаном», — заявили в Росприроднадзоре. Специалисты ведомства выполнят несколько задач. Сотрудники проверят соблюдение природоохранных требований на объектах компании, проанализируют отобранные пробы и предоставленную документацию. Результаты передадут в органы прокурорского надзора. В агрохолдинге у Косилова было 41,2% акций. В конце 2023 года бывший политик продал их компании «УралАгроГруп», однако сделка вызвала неприятие со стороны других акционеров. «Равис» пытается оспорить ее в суде, но пока безуспешно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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