Проданные челябинским экс-замгубернатора акции «Рависа» оценили в 340 млн рублей

29 февраля 2024 в 13:16 Размер текста - 17 +

Завеса тайны над масштабной сделкой приоткрылась Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пакет акций агрохолдинга «Равис», проданный бывшим вице-губернатором Челябинской области Андреем Косиловым «Уральской Агропромышленной Группе» (Свердловская область) оценивается по номиналу примерно в 341 млн рублей. Соответствующая информация появилась в картотеке судебных дел. «АО „Равис — птицефабрика Сосновская“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением об обязании Косилова Андрея Николаевича раскрыть информацию о сделке, повлекшей переход права собственности к ООО „Уральская Агропромышленная Группа“ на 66 млн 833 тыс. 337 обыкновенных бездокументарных акций АО „Равис-птицефабрика Сосновская“ номиналом 5/10 рубля каждая. На основании которой на лицевой счет ООО „УАГ“ произведено зачисление акций согласно выпискам из реестра владельцев ценных бумаг АО „Равис-птицефабрика Сосновская“ по состоянию на 09.01.2024 года», — следует из определения суда (есть в распоряжении URA.RU). Таким образом, из расчета по номиналу, ценные бумаги стоят чуть больше 340 млн 840 тысяч рублей. Какой была продажная цена пакета при сделке, Косилов и «УАГ» раскрывать не стали. Косилов был первым замгубернатора Челябинской области в 1997—2010 годах, курируя, в том числе, сельское хозяйство. В 2011 году он возглавил агрохолдинг «Равис», располагая пакетом из 41,2% акций. Аналогичной долей владел его деловой партнер, также экс-замгубернатора области Игорь Сербинов. В 2021 году между Косиловым и Сербиновым возник конфликт, и последний добился увольнения Косилова с поста гендиректора. Далее «Равис» подал иск к экс-чиновнику, требуя с него более 90 млн рублей. Как считают в агрохолдинге, именно такой убыток Косилов нанес компании, когда был гендиректором. Суд арестовал 73 млн рублей на счетах Косилова. Тот добился отмены обеспечительных мер, и ответил встречным иском к «Равису», оспаривая отстранение с должности гендиректора. В январе 2024 года стало известно, что Косилов продал свою долю в «Рависе» «Уральской агропромышленной группе» (Свердловская область). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пакет акций агрохолдинга «Равис», проданный бывшим вице-губернатором Челябинской области Андреем Косиловым «Уральской Агропромышленной Группе» (Свердловская область) оценивается по номиналу примерно в 341 млн рублей. Соответствующая информация появилась в картотеке судебных дел. «АО „Равис — птицефабрика Сосновская“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением об обязании Косилова Андрея Николаевича раскрыть информацию о сделке, повлекшей переход права собственности к ООО „Уральская Агропромышленная Группа“ на 66 млн 833 тыс. 337 обыкновенных бездокументарных акций АО „Равис-птицефабрика Сосновская“ номиналом 5/10 рубля каждая. На основании которой на лицевой счет ООО „УАГ“ произведено зачисление акций согласно выпискам из реестра владельцев ценных бумаг АО „Равис-птицефабрика Сосновская“ по состоянию на 09.01.2024 года», — следует из определения суда (есть в распоряжении URA.RU). Таким образом, из расчета по номиналу, ценные бумаги стоят чуть больше 340 млн 840 тысяч рублей. Какой была продажная цена пакета при сделке, Косилов и «УАГ» раскрывать не стали. Косилов был первым замгубернатора Челябинской области в 1997—2010 годах, курируя, в том числе, сельское хозяйство. В 2011 году он возглавил агрохолдинг «Равис», располагая пакетом из 41,2% акций. Аналогичной долей владел его деловой партнер, также экс-замгубернатора области Игорь Сербинов. В 2021 году между Косиловым и Сербиновым возник конфликт, и последний добился увольнения Косилова с поста гендиректора. Далее «Равис» подал иск к экс-чиновнику, требуя с него более 90 млн рублей. Как считают в агрохолдинге, именно такой убыток Косилов нанес компании, когда был гендиректором. Суд арестовал 73 млн рублей на счетах Косилова. Тот добился отмены обеспечительных мер, и ответил встречным иском к «Равису», оспаривая отстранение с должности гендиректора. В январе 2024 года стало известно, что Косилов продал свою долю в «Рависе» «Уральской агропромышленной группе» (Свердловская область).