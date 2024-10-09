Пропавший в челябинском нацпарке Таганай курганец вышел на связь и опять пропал

09 октября 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

Туриста ищут четвертые сутки, сегодня ночью в нацпарке сильно испортится погода Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В челябинском нацпарке «Таганай» третьи сутки ведутся поиски 39-летнего туриста из Курганской области, который отделился от группы 5 октября. Сегодня, 9 октября, он вышел на связь, но найти мужчину не удается, сообщает Поисково-спасательная служба Челябинской области «Перед пропажей турист позвонил родственникам и сообщил, что спускается вниз, после чего не только не вышел к Центральной усадьбе, но и перестал отвечать на телефонные звонки. От родственников стало известно, что у туриста с собой имеются два пауэрбанка. Более того, через три дня мужчина даже выходил на связь, но объяснить где находится не смог, сказав лишь, что остается на территории нацпарка», — уточнили в спасательной службе. Добровольцы и спасатели активно разыскивают пропавшего туриста, но пока на склонах горы и тропах обнаружить его не удалось. В лесу и на склонах гор очень неустойчивая связь, поэтому найти его по биллингу невозможно. мужчину продолжают разыскивать пешком и на технике повышенной проходимости во всех направлениях от горы Круглица. Турист из Курганской области отделился от группы 5 октября для восхождения на вершину Круглицы. 39-летний мужчина был намерен вернуться на ночевку в лагерь, но пропал. Несмотря на обилие туристов в нацпарке, никто мужчину с такими приметами не видел. Синоптики предупреждают, что в ночь на 10 октября сильно испортится погода, начнется мокрый снег, метели и ветер скоростью до 20 метров в секунду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В челябинском нацпарке «Таганай» третьи сутки ведутся поиски 39-летнего туриста из Курганской области, который отделился от группы 5 октября. Сегодня, 9 октября, он вышел на связь, но найти мужчину не удается, сообщает Поисково-спасательная служба Челябинской области «Перед пропажей турист позвонил родственникам и сообщил, что спускается вниз, после чего не только не вышел к Центральной усадьбе, но и перестал отвечать на телефонные звонки. От родственников стало известно, что у туриста с собой имеются два пауэрбанка. Более того, через три дня мужчина даже выходил на связь, но объяснить где находится не смог, сказав лишь, что остается на территории нацпарка», — уточнили в спасательной службе. Добровольцы и спасатели активно разыскивают пропавшего туриста, но пока на склонах горы и тропах обнаружить его не удалось. В лесу и на склонах гор очень неустойчивая связь, поэтому найти его по биллингу невозможно. мужчину продолжают разыскивать пешком и на технике повышенной проходимости во всех направлениях от горы Круглица. Турист из Курганской области отделился от группы 5 октября для восхождения на вершину Круглицы. 39-летний мужчина был намерен вернуться на ночевку в лагерь, но пропал. Несмотря на обилие туристов в нацпарке, никто мужчину с такими приметами не видел. Синоптики предупреждают, что в ночь на 10 октября сильно испортится погода, начнется мокрый снег, метели и ветер скоростью до 20 метров в секунду.