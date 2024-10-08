Дочка «Лукойла» в ХМАО получила лицензии на два нефтяных месторождения

Компания «Лукойл-Западная Сибирь» продлила лицензии на два нефтяных месторождения в ХМАО. Она получила право на изучение, разведку и добычу полезных ископаемых на Надеждинском месторождении до конца 2089 года. На Восточно-Перевальном месторождении лицензию продлили почти на сто лет — до конца 2120 года..
«Лицензия на разведку и добычу полезных ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств на участке недр Надеждинский действует с октября 2024 года до 31 декабря 2089 года. Лицензия на участок недр Восточно-Перевальный действует до 31 декабря 2120 года. Лицензии выданы ООО „Лукойл-Западная Сибирь“», — указано в документах Северо-Уральского управления Росприроднадзора, которые есть в распоряжении URA.RU.
Оба месторождения расположены в Сургутском районе, Восточно-Перевальное — на границе ХМАО и Надымского района ЯНАО. Объект находится примерно в 70 км северо-западнее Холмогорского месторождения и в 235 км севернее города Сургут.
Агентство направило в компанию «Лукойл» запрос с просьбой прокомментировать получение документов на участки недр. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что Роснедра объявили о продаже лицензий на право геологического изучения, разведки и добычи нефти и газа на пяти месторождениях ХМАО: Нежданном, Западно-Болчаринском, Западно-Яганокуртском, Юильском-1 и Похорском-1. В сумме начальная цена лотов — почти миллиард рублей.
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