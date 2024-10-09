В Саратовской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность международного проукраинского движения «АллатРА» (внесено Минюстом РФ в список организаций, чья деятельность признана нежелательной в России). Об этом сообщили в УФСБ.
«Деятельность ячейки проукраинской секты „АллатРа“ пресечена в Саратовской области», — говорится в сообщении ведомства. Во время обысков у лидеров движения были изъяты агитационные материалы и литература, признанная Минюстом РФ экстремистской. На момент проведения следственных мероприятий они будут находиться под подпиской о невыезде.
Штаб-квартира движения располагалась в Саратове на Молодежном проезде. Организация была создана на Украине в начале 2010-х. Их идеология основана на религиозных учениях и оккультизме. Некоторые исследователи рассматривают ее как секты с жесткой иерархией и авторитетом «гуру».
Ранее следователи задержали в Подмосковье местного жителя, подозреваемого в финансировании деятельности «АллатРА». По предварительным данным, он потратил как минимум 17 млн рублей на деятельность движения. СК России возбудил уголовное дело.
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