ФСБ «разогнала» проукраинскую секту в Саратовской области. Видео

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В Саратове ФСБ раскрыли проукраинскую секту
В Саратове ФСБ раскрыли проукраинскую секту Фото:

В Саратовской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность международного проукраинского движения «АллатРА» (внесено Минюстом РФ в список организаций, чья деятельность признана нежелательной в России). Об этом сообщили в УФСБ.

«Деятельность ячейки проукраинской секты „АллатРа“ пресечена в Саратовской области», — говорится в сообщении ведомства. Во время обысков у лидеров движения были изъяты агитационные материалы и литература, признанная Минюстом РФ экстремистской. На момент проведения следственных мероприятий они будут находиться под подпиской о невыезде.

Штаб-квартира движения располагалась в Саратове на Молодежном проезде. Организация была создана на Украине в начале 2010-х. Их идеология основана на религиозных учениях и оккультизме. Некоторые исследователи рассматривают ее как секты с жесткой иерархией и авторитетом «гуру».

Ранее следователи задержали в Подмосковье местного жителя, подозреваемого в финансировании деятельности «АллатРА». По предварительным данным, он потратил как минимум 17 млн рублей на деятельность движения. СК России возбудил уголовное дело.

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В Саратовской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность международного проукраинского движения «АллатРА» (внесено Минюстом РФ в список организаций, чья деятельность признана нежелательной в России). Об этом сообщили в УФСБ. «Деятельность ячейки проукраинской секты „АллатРа“ пресечена в Саратовской области», — говорится в сообщении ведомства. Во время обысков у лидеров движения были изъяты агитационные материалы и литература, признанная Минюстом РФ экстремистской. На момент проведения следственных мероприятий они будут находиться под подпиской о невыезде. Штаб-квартира движения располагалась в Саратове на Молодежном проезде. Организация была создана на Украине в начале 2010-х. Их идеология основана на религиозных учениях и оккультизме. Некоторые исследователи рассматривают ее как секты с жесткой иерархией и авторитетом «гуру». Ранее следователи задержали в Подмосковье местного жителя, подозреваемого в финансировании деятельности «АллатРА». По предварительным данным, он потратил как минимум 17 млн рублей на деятельность движения. СК России возбудил уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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