Пленных ВСУ атаковал дрон сослуживцев

Украинских солдат при сдаче в плен атаковал FPV-дрон сослуживцев
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Пленный признался, что было обидно, когда ВСУ ударили по ним дроном
Пленный признался, что было обидно, когда ВСУ ударили по ним дроном Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцов ВСУ, которые сдавались в плен солдатам ВС РФ, атаковал украинский FPV-дрон. Об этом рассказал пленный военный Александр Лавренчук Минобороны России.

«Мне обидно, что по нам работала наша FPV-шка. Они видели, что мы в плену. Я так понимаю, что задача была не спасти нас, а уничтожить», — передает ТАСС слова Лавренчука. Видео с его заявлением передало агентству Минобороны РФ.

Лавренчук рассказал, что им нужно было зайти в лесополосу, чтобы обустроить там опорный пункт. Однако бойцов ВСУ обнаружили российские военные и открыли по ним огонь. Украинские солдаты сдались в плен ВС РФ, но их атаковал дрон сослуживцев ВСУ. 

Ранее подполковник в отставке Андрей Марочков сообщил, что в Купянске бойцы ВС РФ уничтожили цех, на котором собирались БПЛА для украинской армии, передает 360.ru. Также российские бойцы совершили удар по железнодорожному мосту через реку Песчаную.

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Бойцов ВСУ, которые сдавались в плен солдатам ВС РФ, атаковал украинский FPV-дрон. Об этом рассказал пленный военный Александр Лавренчук Минобороны России. «Мне обидно, что по нам работала наша FPV-шка. Они видели, что мы в плену. Я так понимаю, что задача была не спасти нас, а уничтожить», — передает ТАСС слова Лавренчука. Видео с его заявлением передало агентству Минобороны РФ. Лавренчук рассказал, что им нужно было зайти в лесополосу, чтобы обустроить там опорный пункт. Однако бойцов ВСУ обнаружили российские военные и открыли по ним огонь. Украинские солдаты сдались в плен ВС РФ, но их атаковал дрон сослуживцев ВСУ.  Ранее подполковник в отставке Андрей Марочков сообщил, что в Купянске бойцы ВС РФ уничтожили цех, на котором собирались БПЛА для украинской армии, передает 360.ru. Также российские бойцы совершили удар по железнодорожному мосту через реку Песчаную.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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