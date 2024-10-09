Пленных ВСУ атаковал дрон сослуживцев

Бойцов ВСУ, которые сдавались в плен солдатам ВС РФ, атаковал украинский FPV-дрон. Об этом рассказал пленный военный Александр Лавренчук Минобороны России.
«Мне обидно, что по нам работала наша FPV-шка. Они видели, что мы в плену. Я так понимаю, что задача была не спасти нас, а уничтожить», — передает ТАСС слова Лавренчука. Видео с его заявлением передало агентству Минобороны РФ.
Лавренчук рассказал, что им нужно было зайти в лесополосу, чтобы обустроить там опорный пункт. Однако бойцов ВСУ обнаружили российские военные и открыли по ним огонь. Украинские солдаты сдались в плен ВС РФ, но их атаковал дрон сослуживцев ВСУ.
Ранее подполковник в отставке Андрей Марочков сообщил, что в Купянске бойцы ВС РФ уничтожили цех, на котором собирались БПЛА для украинской армии, передает 360.ru. Также российские бойцы совершили удар по железнодорожному мосту через реку Песчаную.
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