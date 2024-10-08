В ЯНАО запустили дорожную технику на борьбу со снегом

В Надыме (ЯНАО) задействовали снегоуборочную технику для устранения последствий первого снегопада. Для борьбы с гололедом на дорогах рабочие используют песок, сообщил глава города Дмитрий Жаромских.
«На дороги Надыма вышла снегоуборочная техника. Первый снег всегда превращается в гололедицу», — сообщил мэр в своем telegram-канале.
В первую очередь работники засыпают песком пешеходные зоны, включая переходы, тротуары и подходы к зданиям социального назначения. Для поддержания работы улично-дорожной сети в зимний период в Надыме будет задействовано 46 специальных машин.
Ранее URA.RU рассказывало, что о гололеде на дорогах предупредили жителей Нового Уренгоя. Также жителей Шурышкарского района призвали быть осторожными при выходе на улицу из-за образовавшихся на крышах сосулек и нависшего снега.
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