08 октября 2024

В ЯНАО запустили дорожную технику на борьбу со снегом

На улицы Надыма выехала снегоуборочная техника
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Надыме борются с последствиями первого снегопада
В Надыме борются с последствиями первого снегопада Фото:

В Надыме (ЯНАО) задействовали снегоуборочную технику для устранения последствий первого снегопада. Для борьбы с гололедом на дорогах рабочие используют песок, сообщил глава города Дмитрий Жаромских.

«На дороги Надыма вышла снегоуборочная техника. Первый снег всегда превращается в гололедицу», — сообщил мэр в своем telegram-канале.

В первую очередь работники засыпают песком пешеходные зоны, включая переходы, тротуары и подходы к зданиям социального назначения. Для поддержания работы улично-дорожной сети в зимний период в Надыме будет задействовано 46 специальных машин.

Ранее URA.RU рассказывало, что о гололеде на дорогах предупредили жителей Нового Уренгоя. Также жителей Шурышкарского района призвали быть осторожными при выходе на улицу из-за образовавшихся на крышах сосулек и нависшего снега.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите важные изменения в вашем регионе — подпишитесь на наш telegram-канал «Округ белых ночей» и будьте в теме!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Надыме (ЯНАО) задействовали снегоуборочную технику для устранения последствий первого снегопада. Для борьбы с гололедом на дорогах рабочие используют песок, сообщил глава города Дмитрий Жаромских. «На дороги Надыма вышла снегоуборочная техника. Первый снег всегда превращается в гололедицу», — сообщил мэр в своем telegram-канале. В первую очередь работники засыпают песком пешеходные зоны, включая переходы, тротуары и подходы к зданиям социального назначения. Для поддержания работы улично-дорожной сети в зимний период в Надыме будет задействовано 46 специальных машин. Ранее URA.RU рассказывало, что о гололеде на дорогах предупредили жителей Нового Уренгоя. Также жителей Шурышкарского района призвали быть осторожными при выходе на улицу из-за образовавшихся на крышах сосулек и нависшего снега.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...