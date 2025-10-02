02 октября 2025

Reuters: поставки Tomahawk Украине маловероятны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
США вряд ли передадут Украине ракеты Tomahawk
США вряд ли передадут Украине ракеты Tomahawk Фото:

Передача Украине крылатых ракет Tomahawk маловероятна, несмотря на обсуждение этого вопроса в США. Предполагается, что Киеву могут поставить другие системы с меньшей дальностью действия. Об этом сообщают зарубежные СМИ. 

«Несмотря на заявления представителей администрации американского президента Дональда Трампа о том, что США обсуждают поставки Украине крылатых ракет Tomahawk, их передача Киеву маловероятна. Дефицита Tomahawk нет, но Киеву, скорее всего, поставят другие системы с меньшей дальностью действия», — сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника и еще несколько источников.

Агентство отмечает, что США могут рассмотреть вариант, при котором европейские союзники закупят и передадут Украине другое дальнобойное оружие. Также в материале упоминается реакция российских властей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал возможные поставки новым витком напряженности, а президент Владимир Путин заявил, что это не изменит ситуацию на поле боя и навредит отношениям Москвы и Вашингтона.

Ранее URA.RU сообщало, что передача США ракет Tomahawk Украине не изменит ситуацию на фронте, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, договоренности о поставках пока нет, а Россия при необходимости примет ответные меры.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Передача Украине крылатых ракет Tomahawk маловероятна, несмотря на обсуждение этого вопроса в США. Предполагается, что Киеву могут поставить другие системы с меньшей дальностью действия. Об этом сообщают зарубежные СМИ.  «Несмотря на заявления представителей администрации американского президента Дональда Трампа о том, что США обсуждают поставки Украине крылатых ракет Tomahawk, их передача Киеву маловероятна. Дефицита Tomahawk нет, но Киеву, скорее всего, поставят другие системы с меньшей дальностью действия», — сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника и еще несколько источников. Агентство отмечает, что США могут рассмотреть вариант, при котором европейские союзники закупят и передадут Украине другое дальнобойное оружие. Также в материале упоминается реакция российских властей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал возможные поставки новым витком напряженности, а президент Владимир Путин заявил, что это не изменит ситуацию на поле боя и навредит отношениям Москвы и Вашингтона. Ранее URA.RU сообщало, что передача США ракет Tomahawk Украине не изменит ситуацию на фронте, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, договоренности о поставках пока нет, а Россия при необходимости примет ответные меры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...