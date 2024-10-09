Авиабилеты на перелеты внутри России станут дешевле. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским указал на необходимость сохранить доступность авиаперелетов для людей. Как объяснил URA.RU генеральный директор Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев, правительство снизит издержки, заложенные в стоимость воздушных перевозок, путем расширения производства запчастей для самолетов.
В условиях беспрецедентных санкций «Аэрофлот» успешно справляется с вызовами и обеспечивает самые высокие стандарты обслуживания, отметил Мишустин на встрече с Александровским. «Вы выступаете пионерами по инновациям, по освоению наших отечественных самолетов. В ближайшие годы планируется освоение новых лайнеров, включая МС-21», — сказал премьер.
Он указал на серьезный рост авиаперевозок в России и подчеркнул, что особую роль в развитии экономики и туризма играют внутренние рейсы. «Достаточно активно сейчас создаются новые курорты.
Очень важное направление Дальнего Востока и Калининграда. Чтобы сохранить их доступность, действует уже много лет программа плоских тарифов, которая была запущена по инициативе главы государства», — рассказал председатель правительства.
Александровский, говоря о недорогих авиабилетах, заявил, что по программе плоских тарифов «Аэрофлот» перевезет более двух миллионов пассажиров на Дальний Восток и в Калининград. «Надо отметить, что компания дофинансирует программу плоских тарифов за свой счет относительно нашей себестоимости. Эта разница составляет порядка 10 млрд рублей по году», — уточнил он.
На стоимость авиабилетов может повлиять развитие отечественного самолетостроения и производства запчастей для судов, считает Виктор Горбачев. «Не секрет, что где-то примерно 80% перевозок мы осуществляем на импортных машинах. Их же надо содержать. Это параллельный импорт оборудования, это закладывается в стоимость билета», — пояснил эксперт.
Создание новых российских воздушных судов из собственных деталей позволит снизить издержки, которые увеличивают стоимость перелетов, полагает он. «Наши самолеты будут дешевле, потому что на их закупку не будет тратиться валюта, их будут приобретать за рубли. Когда придут наши воздушные суда, билеты могут скорректироваться», — отметил Горбачев.
Ранее Мишустин сообщил, что в России в рамках инвестиционного проекта планируется производство и поставка более 600 самолетов для отечественных авиакомпаний до 2030 года. Предусмотрено техническое перевооружение предприятий, расширение производственных мощностей и проведение опытно-конструкторских работ, а также разработка новых материалов и электронных компонентов. В рамках проекта планируется построить 142 самолета SSJ-New, 270 лайнеров МС-21-310, 70 самолетов Ил-114-300, 115 машин Ту-214 и 12 самолетов Ил-96-300.
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