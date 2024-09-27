Действующие в России Boeing и Airbus выработают свой ресурс и к 2030 году и могут стать полностью нефункциональными. Об этом URA.RU рассказал заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов. По его словам, если России не удастся к этому времени заместить западные машины отечественными — страна окажется в «неприятном положении».
«Boeing и Airbus будут вырабатывать ресурс. Я не берусь сказать, какой процент ресурса у них останется к 2030 году, но можно уверенно говорить о том, что половина этих машин выработает свой ресурс, особенно в части двигателей и электроники, которую нельзя быстро заменить. Это серьезные дела, которые делаются десятилетиями», — подчеркнул Смирнов.
Заслуженный пилот напомнил, что программа развития гражданской авиации до 2030 года подразумевает выпуск 600 самолетов, которые должны заменить западные. Однако если министры и чиновники не выполнят программу в указанные сроки, страна может остаться без самолетов, подчеркнул он.
«Построим графики: одна кривая — выработка ресурса самолетов (идет вниз), вторая — выпуск новых самолетов. В прошлом году мы должны были получить определенное количество самолетов, в этом году тоже. Но пока кривая выпуска самолетов идет горизонтально. И если мы доживем до момента, когда Boeing и Airbus выработают свой ресурс, то окажемся в очень неприятном положении», — резюмировал он.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России в рамках инвестпроекта планируется производство и поставка более 600 самолетов для отечественных авиакомпаний до 2030 года. Предусмотрено техническое перевооружение предприятий, расширение производственных мощностей и проведение опытно-конструкторских работ, включая разработку новых материалов и электронных компонентов. В рамках проекта планируется передача 142 самолетов SSJ-New, 270 лайнеров МС-21-310, 70 самолетов Ил-114-300, 115 машин Ту-214 и 12 самолетов Ил-96-300.
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