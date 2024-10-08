Начальник УФНС по ЯНАО за взятку помогла компании сэкономить десятки миллионов налогов

Предварительная недоимка налогов, с компании-фигуранта дела о взятке начальнику УФНС по ЯНАО Яне Калюжиной составляет 50 миллионов рублей. Об этом сообщило ТАСС.
«В правоохранительных органах уточнили, что, по предварительным данным, компания не заплатила более 50 млн налогов. У Калюжиной дома и на рабочем месте проведены обыски», — пишет ТАСС.
Яну Калюжину задержали у нее дома 9 октября — начальницу ямальского УФНС подозревают в получении взятки в виде автомобиля Porshe Cayenne стоимостью более 10 миллионов рублей. За это, как предполагает следствие, Калюжина пообещала помочь одной из местных нефтегазовых компаний избежать ответственности за неуплату налогов, а также исключить суммы недоимки из решения выездной налоговой проверки.
Название нефтегазовой компании, замешанной в деле о взятке Яне Калюжиной не раскрывается. Ранее URA.RU сообщало об обысках в офисах ФНС на Ямале.
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