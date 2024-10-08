08 октября 2024

Начальник УФНС по ЯНАО за взятку помогла компании сэкономить десятки миллионов налогов

ТАСС: компания могла сэкономить 50 млн налогов за взятку главе УФНС Ямала
© Служба новостей «URA.RU»
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Яна Калюжина возглавляла УФНС по ЯНАО с 2019 года
Яна Калюжина возглавляла УФНС по ЯНАО с 2019 года Фото:
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Коррупционные скандалы на Ямале

Предварительная недоимка налогов, с компании-фигуранта дела о взятке начальнику УФНС по ЯНАО Яне Калюжиной составляет 50 миллионов рублей. Об этом сообщило ТАСС.

«В правоохранительных органах уточнили, что, по предварительным данным, компания не заплатила более 50 млн налогов. У Калюжиной дома и на рабочем месте проведены обыски», — пишет ТАСС.

Яну Калюжину задержали у нее дома 9 октября — начальницу ямальского УФНС подозревают в получении взятки в виде автомобиля Porshe Cayenne стоимостью более 10 миллионов рублей. За это, как предполагает следствие, Калюжина пообещала помочь одной из местных нефтегазовых компаний избежать ответственности за неуплату налогов, а также исключить суммы недоимки из решения выездной налоговой проверки.

Название нефтегазовой компании, замешанной в деле о взятке Яне Калюжиной не раскрывается. Ранее URA.RU сообщало об обысках в офисах ФНС на Ямале.

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Предварительная недоимка налогов, с компании-фигуранта дела о взятке начальнику УФНС по ЯНАО Яне Калюжиной составляет 50 миллионов рублей. Об этом сообщило ТАСС. «В правоохранительных органах уточнили, что, по предварительным данным, компания не заплатила более 50 млн налогов. У Калюжиной дома и на рабочем месте проведены обыски», — пишет ТАСС. Яну Калюжину задержали у нее дома 9 октября — начальницу ямальского УФНС подозревают в получении взятки в виде автомобиля Porshe Cayenne стоимостью более 10 миллионов рублей. За это, как предполагает следствие, Калюжина пообещала помочь одной из местных нефтегазовых компаний избежать ответственности за неуплату налогов, а также исключить суммы недоимки из решения выездной налоговой проверки. Название нефтегазовой компании, замешанной в деле о взятке Яне Калюжиной не раскрывается. Ранее URA.RU сообщало об обысках в офисах ФНС на Ямале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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