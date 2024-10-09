Политика В Кремле рассказали, почему в США любят оскорблять Владимира Путина Песков: оскорбления в адрес Путина — это часть американской культуры 09 октября 2024 в 16:42 Размер текста - 17 + Накануне Джо Байден оскорбил Владимира Путина, назвав того «исчадием ада» Фото: Официальный сайт президента Украины Попытки американских властей оскорблять своих оппонентов из недружественных стран, включая российского президента Владимира Путина — это часть культуры США. С таким заявлением выступил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков. «Оскорбления Владимира Путина со стороны властей США — неотъемлемая часть американской политической культуры», — подчеркнул Песков в разговоре с Life.ru . Он напомнил, что Путин, в отличие от западных политиков, никогда не позволял себе оскорблять противников, даже если они представляют недружественные страны. Президент США Джо Байден неоднократно позволял себе открыто позволять Путина. Накануне американский глава назвал президента РФ «исчадием ада». Вслед за Байденом резкое высказывание озвучила и вице-президент Камала Харрис, назвав российского лидера «диктатором», передает MK.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Попытки американских властей оскорблять своих оппонентов из недружественных стран, включая российского президента Владимира Путина — это часть культуры США. С таким заявлением выступил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков. «Оскорбления Владимира Путина со стороны властей США — неотъемлемая часть американской политической культуры», — подчеркнул Песков в разговоре с Life.ru. Он напомнил, что Путин, в отличие от западных политиков, никогда не позволял себе оскорблять противников, даже если они представляют недружественные страны. Президент США Джо Байден неоднократно позволял себе открыто позволять Путина. Накануне американский глава назвал президента РФ «исчадием ада». Вслед за Байденом резкое высказывание озвучила и вице-президент Камала Харрис, назвав российского лидера «диктатором», передает MK.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям