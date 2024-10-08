Байден жестко оскорбил Путина и Трампа

Президент США Джо Байден негативно высказался в адрес президента России Владимира Путина и кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на книгу журналиста Боба Вудворда «War» (война — прим. ред.).
«Так, в разговоре с советниками вскоре после начала спецоперации на Украине глава Белого дома назвал Путина „исчадием зла“», — передают РИА Новости сообщение издания. Там добавили, что президент США назвал Трампа «гребаным уродом».
Также президент США оскорбил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, назвав его «гребаным лжецом». Байден регулярно звонит одному из своих друзей, чтобы негативно высказаться о мировых лидерах, добавили в издании.
Ранее Daily Mail сообщило, что Байден резко отреагировал на вопрос журналиста о Путине. Он приказал репортеру замолчать несколько раз.
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