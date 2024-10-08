Байден жестко оскорбил Путина и Трампа

Вудворд: Байден называл Путина «исчадием зла», а Трампа «гребаным уродом»
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Байден назвал Путина «исчадием зла»
Байден назвал Путина «исчадием зла» Фото:

Президент США Джо Байден негативно высказался в адрес президента России Владимира Путина и кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на книгу журналиста Боба Вудворда «War» (война — прим. ред.).

«Так, в разговоре с советниками вскоре после начала спецоперации на Украине глава Белого дома назвал Путина „исчадием зла“», — передают РИА Новости сообщение издания. Там добавили, что президент США назвал Трампа «гребаным уродом».

Также президент США оскорбил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, назвав его «гребаным лжецом». Байден регулярно звонит одному из своих друзей, чтобы негативно высказаться о мировых лидерах, добавили в издании. 

Ранее Daily Mail сообщило, что Байден резко отреагировал на вопрос журналиста о Путине. Он приказал репортеру замолчать несколько раз.

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Президент США Джо Байден негативно высказался в адрес президента России Владимира Путина и кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на книгу журналиста Боба Вудворда «War» (война — прим. ред.). «Так, в разговоре с советниками вскоре после начала спецоперации на Украине глава Белого дома назвал Путина „исчадием зла“», — передают РИА Новости сообщение издания. Там добавили, что президент США назвал Трампа «гребаным уродом». Также президент США оскорбил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, назвав его «гребаным лжецом». Байден регулярно звонит одному из своих друзей, чтобы негативно высказаться о мировых лидерах, добавили в издании.  Ранее Daily Mail сообщило, что Байден резко отреагировал на вопрос журналиста о Путине. Он приказал репортеру замолчать несколько раз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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