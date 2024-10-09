Несмотря на самый низкий за последние 20 лет вылов лососевых рыб, красной икры к Новому году хватит всем. Как сообщил в интервью URA.RU экс-председатель Общественного совета при Росрыболовстве, руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, избежать дефицита продукта помогут прошлогодние запасы.
Все дело в том, что в 2023 году получили около 24 тысяч тонн красной икры. А так как этот продукт покупается, чаще всего, только под Новый год, у производителей остался достаточный запас товара, отметил Савельев.
«Естественно, никакого дефицита красной икры не будет. Среднее годовое потребление красной икры в России оценивается в 14-16 тысяч тонн, поэтому значительные запасы остались с прошлого года. Кроме того, не думаю, что спрос в этом году будет высоким или вообще чем-то будет отличаться от предыдущих лет», — уточнил эксперт.
Как добавил Александр Савельев, главное помнить, что после Нового года на прилавках ожидается засилье фальсификата. Его недобросовестные продавцы будут отпускать по низким ценам, чем привлекут потребителей, желающих сэкономить.
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