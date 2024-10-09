Матвиенко не устроили цены на рыбу

Цены на рыбную продукцию в России значительно выросли, что делает ее недоступной для большей части граждан РФ. Об этом заявила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко.
«Если посмотреть, прилавки магазинов просто не радуют рыбным разнообразием, а цены на рыбу достаточно высокие, что делает ее недоступной для большей части наших граждан», — заявила Матвиенко. Ее слова приводит NEWS.ru. Она также привела статистику по закупке рыбы россиянами. Так, за прошлый год доля покупки рыбной продукции снизилась до 2,1%.
Такой результат она связывает с продолжающимся ростом цен. Так, на горбушу цена увеличилась с 152 до 270 рублей за штуку, а за килограмм филе трески сейчас придется отдать около 2000 рублей.
Ранее президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов предупредил россиян о росте цен на икру и лосось. Он заявил, что рыбаки платят за все участки, на которых добываются тихоокеанские лососи, примерно 200 миллиардов рублей, поэтому в 2025 году цена на рыбу и красную икру кратно возрастет, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.