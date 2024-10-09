Матвиенко не устроили цены на рыбу

Матвиенко: цены на рыбу делают ее недоступной для большей части граждан РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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В России продолжают расти цены на рыбную продукцию
В России продолжают расти цены на рыбную продукцию Фото:

Цены на рыбную продукцию в России значительно выросли, что делает ее недоступной для большей части граждан РФ. Об этом заявила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

«Если посмотреть, прилавки магазинов просто не радуют рыбным разнообразием, а цены на рыбу достаточно высокие, что делает ее недоступной для большей части наших граждан», — заявила Матвиенко. Ее слова приводит NEWS.ru. Она также привела статистику по закупке рыбы россиянами. Так, за прошлый год доля покупки рыбной продукции снизилась до 2,1%.

Такой результат она связывает с продолжающимся ростом цен. Так, на горбушу цена увеличилась с 152 до 270 рублей за штуку, а за килограмм филе трески сейчас придется отдать около 2000 рублей. 

Ранее президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов предупредил россиян о росте цен на икру и лосось. Он заявил, что рыбаки платят за все участки, на которых добываются тихоокеанские лососи, примерно 200 миллиардов рублей, поэтому в 2025 году цена на рыбу и красную икру кратно возрастет, передает «Национальная служба новостей».

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Цены на рыбную продукцию в России значительно выросли, что делает ее недоступной для большей части граждан РФ. Об этом заявила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко. «Если посмотреть, прилавки магазинов просто не радуют рыбным разнообразием, а цены на рыбу достаточно высокие, что делает ее недоступной для большей части наших граждан», — заявила Матвиенко. Ее слова приводит NEWS.ru. Она также привела статистику по закупке рыбы россиянами. Так, за прошлый год доля покупки рыбной продукции снизилась до 2,1%. Такой результат она связывает с продолжающимся ростом цен. Так, на горбушу цена увеличилась с 152 до 270 рублей за штуку, а за килограмм филе трески сейчас придется отдать около 2000 рублей.  Ранее президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов предупредил россиян о росте цен на икру и лосось. Он заявил, что рыбаки платят за все участки, на которых добываются тихоокеанские лососи, примерно 200 миллиардов рублей, поэтому в 2025 году цена на рыбу и красную икру кратно возрастет, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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