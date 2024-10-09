Владимир Путин вручил Лукашенко высшую награду России

09 октября 2024 в 17:26 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко получил орден Андрея Первозванного Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент Владимир Путин вручил белорусскому лидеру Александру Лукашенко высшую государственную награду — орден Андрея Первозванного. Торжественная процедура прошла в Андреевском зале Кремля. «Награждение вас орденом [Святого апостола] Андрея Первозванного отражает признательность России за ваш выдающийся вклад в развитие российско-белорусских отношений союзничества и стратегического партнерства», — обратился глава российского государства к белорусскому коллеге на церемонии вручения награды в Кремле. Сообщение передает корреспондент URA.RU. Известно, что соответствующий указ российский глава подписал еще 30 августа — в 70-летний юбилей белорусского коллеги. Из документа следовало, что Лукашенко отмечен высшей наградой за выдающиеся заслуги в развитии отношений. Обычно орденом Первозванного награждаются россияне за заслуги перед Отечеством. Также ее могут получить зарубежные страны за «выдающиеся заслуги перед Российской Федерацией». Накануне в Москве прошел саммит стран СНГ. В числе приглашенных был и президент республики Беларусь Александр Лукашенко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский президент Владимир Путин вручил белорусскому лидеру Александру Лукашенко высшую государственную награду — орден Андрея Первозванного. Торжественная процедура прошла в Андреевском зале Кремля. «Награждение вас орденом [Святого апостола] Андрея Первозванного отражает признательность России за ваш выдающийся вклад в развитие российско-белорусских отношений союзничества и стратегического партнерства», — обратился глава российского государства к белорусскому коллеге на церемонии вручения награды в Кремле. Сообщение передает корреспондент URA.RU. Известно, что соответствующий указ российский глава подписал еще 30 августа — в 70-летний юбилей белорусского коллеги. Из документа следовало, что Лукашенко отмечен высшей наградой за выдающиеся заслуги в развитии отношений. Обычно орденом Первозванного награждаются россияне за заслуги перед Отечеством. Также ее могут получить зарубежные страны за «выдающиеся заслуги перед Российской Федерацией». Накануне в Москве прошел саммит стран СНГ. В числе приглашенных был и президент республики Беларусь Александр Лукашенко.