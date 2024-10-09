Владимир Путин вручил Лукашенко высшую награду России

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, лукашенко александр
Александр Лукашенко получил орден Андрея Первозванного Фото:

Российский президент Владимир Путин вручил белорусскому лидеру Александру Лукашенко высшую государственную награду — орден Андрея Первозванного. Торжественная процедура прошла в Андреевском зале Кремля.

«Награждение вас орденом [Святого апостола] Андрея Первозванного отражает признательность России за ваш выдающийся вклад в развитие российско-белорусских отношений союзничества и стратегического партнерства», — обратился глава российского государства к белорусскому коллеге на церемонии вручения награды в Кремле. Сообщение передает корреспондент URA.RU.

Известно, что соответствующий указ российский глава подписал еще 30 августа — в 70-летний юбилей белорусского коллеги. Из документа следовало, что Лукашенко отмечен высшей наградой за выдающиеся заслуги в развитии отношений.

Обычно орденом Первозванного награждаются россияне за заслуги перед Отечеством. Также ее могут получить зарубежные страны за «выдающиеся заслуги перед Российской Федерацией».

Накануне в Москве прошел саммит стран СНГ. В числе приглашенных был и президент республики Беларусь Александр Лукашенко.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский президент Владимир Путин вручил белорусскому лидеру Александру Лукашенко высшую государственную награду — орден Андрея Первозванного. Торжественная процедура прошла в Андреевском зале Кремля. «Награждение вас орденом [Святого апостола] Андрея Первозванного отражает признательность России за ваш выдающийся вклад в развитие российско-белорусских отношений союзничества и стратегического партнерства», — обратился глава российского государства к белорусскому коллеге на церемонии вручения награды в Кремле. Сообщение передает корреспондент URA.RU. Известно, что соответствующий указ российский глава подписал еще 30 августа — в 70-летний юбилей белорусского коллеги. Из документа следовало, что Лукашенко отмечен высшей наградой за выдающиеся заслуги в развитии отношений. Обычно орденом Первозванного награждаются россияне за заслуги перед Отечеством. Также ее могут получить зарубежные страны за «выдающиеся заслуги перед Российской Федерацией». Накануне в Москве прошел саммит стран СНГ. В числе приглашенных был и президент республики Беларусь Александр Лукашенко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...