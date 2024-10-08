Судьба пограничников РФ у границ Армении, празднование годовщины ВОВ: главные заявления на саммите СНГ

Путин договорился о прекращении службы россиян на армянско-иранском КПП

08 октября 2024 в 22:53 Размер текста - 17 +

В Москве 8 октября собрались лидеры стран СНГ для обсуждения международного сотрудничества Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Москве завершился саммит стран СНГ. В нем принимали участие: российский президент Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Азербайджана Ильхам Алиев, белорусский глава Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, таджикский лидер Эмомали Рахмон, глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В ходе встречи лидеры государств обсудили сотрудничество в различных сферах, включая совместную охрану границ. URA.RU приводит главное с саммита стран СНГ. Главные заявления Путина В ходе саммита СНГ Владимир Путин подчеркнул значимость тесной координации стран содружества во внешнеполитической сфере. Он отметил динамичное развитие гуманитарных связей и углубление партнерства в научной области. «Тесная координация стран СНГ на внешнеполитическом треке имеет большое значение», — заявил Путин. Российский глава также отметил, что в странах СНГ будет учреждено звание «Город трудовой славы» странах СНГ. Данный статус получат города, внесшие вклад в бесперебойные производственные поставки в период Великой Отечественной войны. Страны СНГ совместно отметят 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне, добавил он. Владимир Путин отметил координацию стран СНГ во внешнеполитической сфере Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России также сообщил о значительном экономическом росте стран СНГ, указав на увеличение совокупного ВВП на 4,7% и рост инвестиций в основной капитал на 11,2% за первое полугодие 2024 года. Президент РФ выразил мнение, что сотрудничество с БРИКС укрепит позиции СНГ в мировых делах. Кроме того, он подчеркнул важность борьбы с терроризмом и экстремизмом. Среди других инициатив, предложенных на саммите, — программа сотрудничества в области противостояния радикалам, идея создания ассоциации добровольческих организаций СНГ и ежегодных форумов волонтеров, а также формирование общего реестра мемориального наследия Великой Отечественной войны. Президент также отметил быстрый прогресс процессов импортозамещения в странах содружества. Президент России Владимир Путин также договорился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном о прекращении службы российских пограничников на армяно-иранском контрольно-пропускном пункте. Они перестанут нести службу с 1 января 2025 года. Мир между Арменией и Азербайджаном Никол Пашинян готов на перемирие с Арменией Фото: Роман Наумов © URA.RU Армения готова подписать мирный договор с Баку уже в этом октябре, подчеркнул премьер-министр страны Никол Пашинян в разговоре с журналистами. В свою очередь глава Азербайджана Ильхам Алиев уточнил, что мир будет достигнут при согласовании. В числе пунктов мирного договора — обоюдное признание территориальной целостности, подтверждение отсутствия территориальных претензий друг к другу и обязательство не выдвигать подобные претензии в будущем. Лукашенко надеется на возвращение Грузии в СНГ Во время визита в Москву Александр Лукашенко выразил мнение о необходимости воссоединения стран СНГ в прежнем формате. По информации БелТА, президент Беларуси надеется на возвращение Грузии, восстановление активного участия Молдовы и пересмотр Украиной своей позиции относительно СНГ. Александр Лукашенко надеется, что Украина пересмотрит свое отношение к СНГ Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Будет прекрасно, когда Грузия вновь присоединится к нашему объединению, Молдова возобновит свое полное участие, а Украина переосмыслит свою политику. Уверен, что мы будем способствовать восстановлению нормальной жизни в этих странах, и это лишь вопрос времени», — подчеркнул Лукашенко. Белорусский лидер также рассказал о значимости советского народа, совершившего подвиг в годы Великой Отечественной войны и его влияние на страны СНГ в текущем виде. По его словам, если бы не граждане СССР, не было бы ныне существующих государств. Именно победа в ВОВ объединяет народы, подчеркнул Лукашенко.Он также поблагодарил за право представить обращение глав СНГ к 80-летию победы. Глава республики Беларусь также высказался об изменения в ядерной доктрине РФ. Они не добавили рисков для Белоруссии, заявил он. Следующий саммит пройдет в Таджикистане Токаев также подчеркнул значимость торгово-экономического сотрудничества с Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU О значимости победы в Великой Отечественной войне заявил и президент Казахстана Токаев. Он отметил, что 80-летний юбилей победы объединяет все народы Содружества. В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев поддержал решение о председательстве Республики Таджикистан в СНГ в 2025 году и проведении очередного саммита в Душанбе. Токаев также подчеркнул значимость торгово-экономического сотрудничества на фоне глобальной экономической нестабильности и предложил запустить межгосударственную программу «Ярмарка Содружества» для стимулирования торговли между странами СНГ. Он также акцентировал внимание на развитии транспортных коридоров и цифровизации как ключевых направлениях для углубления экономических связей в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве завершился саммит стран СНГ. В нем принимали участие: российский президент Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Азербайджана Ильхам Алиев, белорусский глава Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, таджикский лидер Эмомали Рахмон, глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В ходе встречи лидеры государств обсудили сотрудничество в различных сферах, включая совместную охрану границ. URA.RU приводит главное с саммита стран СНГ. В ходе саммита СНГ Владимир Путин подчеркнул значимость тесной координации стран содружества во внешнеполитической сфере. Он отметил динамичное развитие гуманитарных связей и углубление партнерства в научной области. «Тесная координация стран СНГ на внешнеполитическом треке имеет большое значение», — заявил Путин. Российский глава также отметил, что в странах СНГ будет учреждено звание «Город трудовой славы» странах СНГ. Данный статус получат города, внесшие вклад в бесперебойные производственные поставки в период Великой Отечественной войны. Страны СНГ совместно отметят 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне, добавил он. Президент России также сообщил о значительном экономическом росте стран СНГ, указав на увеличение совокупного ВВП на 4,7% и рост инвестиций в основной капитал на 11,2% за первое полугодие 2024 года. Президент РФ выразил мнение, что сотрудничество с БРИКС укрепит позиции СНГ в мировых делах. Кроме того, он подчеркнул важность борьбы с терроризмом и экстремизмом. Среди других инициатив, предложенных на саммите, — программа сотрудничества в области противостояния радикалам, идея создания ассоциации добровольческих организаций СНГ и ежегодных форумов волонтеров, а также формирование общего реестра мемориального наследия Великой Отечественной войны. Президент также отметил быстрый прогресс процессов импортозамещения в странах содружества. Президент России Владимир Путин также договорился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном о прекращении службы российских пограничников на армяно-иранском контрольно-пропускном пункте. Они перестанут нести службу с 1 января 2025 года. Армения готова подписать мирный договор с Баку уже в этом октябре, подчеркнул премьер-министр страны Никол Пашинян в разговоре с журналистами. В свою очередь глава Азербайджана Ильхам Алиев уточнил, что мир будет достигнут при согласовании. В числе пунктов мирного договора — обоюдное признание территориальной целостности, подтверждение отсутствия территориальных претензий друг к другу и обязательство не выдвигать подобные претензии в будущем. Во время визита в Москву Александр Лукашенко выразил мнение о необходимости воссоединения стран СНГ в прежнем формате. По информации БелТА, президент Беларуси надеется на возвращение Грузии, восстановление активного участия Молдовы и пересмотр Украиной своей позиции относительно СНГ. «Будет прекрасно, когда Грузия вновь присоединится к нашему объединению, Молдова возобновит свое полное участие, а Украина переосмыслит свою политику. Уверен, что мы будем способствовать восстановлению нормальной жизни в этих странах, и это лишь вопрос времени», — подчеркнул Лукашенко. Белорусский лидер также рассказал о значимости советского народа, совершившего подвиг в годы Великой Отечественной войны и его влияние на страны СНГ в текущем виде. По его словам, если бы не граждане СССР, не было бы ныне существующих государств. Именно победа в ВОВ объединяет народы, подчеркнул Лукашенко.Он также поблагодарил за право представить обращение глав СНГ к 80-летию победы. Глава республики Беларусь также высказался об изменения в ядерной доктрине РФ. Они не добавили рисков для Белоруссии, заявил он. О значимости победы в Великой Отечественной войне заявил и президент Казахстана Токаев. Он отметил, что 80-летний юбилей победы объединяет все народы Содружества. В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев поддержал решение о председательстве Республики Таджикистан в СНГ в 2025 году и проведении очередного саммита в Душанбе. Токаев также подчеркнул значимость торгово-экономического сотрудничества на фоне глобальной экономической нестабильности и предложил запустить межгосударственную программу «Ярмарка Содружества» для стимулирования торговли между странами СНГ. Он также акцентировал внимание на развитии транспортных коридоров и цифровизации как ключевых направлениях для углубления экономических связей в регионе.