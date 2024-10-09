Трое россиян получили травмы в ДТП с автобусом в Турции

В результате ДТП с автобусом, которое произошло в городе Фетхие 8 октября, пострадали трое россиян. Они были госпитализированы с ранениями средней тяжести. Об этом сообщило Генконсульство России в Анталье.
«В результате ДТП трое россиян получили травмы легкой степени тяжести и были доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи», — сообщили в диппредставительстве. Информацию приводит РИА Новости. Отмечается, что один из них уже вылетел в Россию, остальные планируют вернуться домой сегодня. В Генконсульстве также отметили, что держат связь с турецкими властями, туроператором и страховой компанией. Ситуация находится на приоритетном контроле, добавили в ведомстве.
ЧП произошло 8 октября около 4.00 (по мск) в районе Фетхие. Автобус направлялся в аэропорт города Даламан. По одной из версии, водитель не справился с управлением из-за чего автобус перевернулся. Всего в салоне находились 14 человек, несколько из них получили травмы, передает 360.ru.
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